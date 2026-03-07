Reabierta al tráfico la carretera del Ordaliegu, en Laviana, cortada el viernes por la tarde por un argayo
L. M. D.
Pola de Laviana
La carretera del Ordaliegu, en la zona de Tiraña (Laviana), sufrió en la tarde-noche del viernes un argayu que obligó a cortar el tráfico de la vía, la LV-3 San Pedro de Tiraña-El Ordaliegu.
A lo largo de la mañana de este sábado, operarios del servicio de Carreteras del Principado de Asturias se encargaron de limpiar las piedras y la tierra caída, además de señalizar y asegurar la zona. El tráfico pudo ser reabierto entre las 13.00 y las 14.00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- Frenazo a la expansión de la red de geotermia en Mieres tras una inversión millonaria por un trámite urbanístico: 'El retraso podría durar varios años', alerta el PSOE
- Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda
- La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio
- Premio de la Primitiva en Mieres: aquí se ha sellado el boleto y esta es la importante cantidad que recibirá su poseedor
- Fin al calvario para contactar por teléfono con los centros de salud de Asturias: el asistente virtual 'Noa' te contestará siempre y te dará cita médica
- Asturias y León se unen por la nieve: nace un frente común para gestionar conjuntamente las cuatro estaciones (con 375.000 esquiadores y mil empleos)
- La disputa política sube de temperatura en Mieres, el Alcalde garantiza que la red de calor 'se rentabilizará' pese al conflicto urbanístico: 'Ya está bien de sembrar alarma con mentiras