Reabierta al tráfico la carretera del Ordaliegu, en Laviana, cortada el viernes por la tarde por un argayo

La carretera del Ordaliegu, en la zona de Tiraña (Laviana), sufrió en la tarde-noche del viernes un argayu que obligó a cortar el tráfico de la vía, la LV-3 San Pedro de Tiraña-El Ordaliegu.

A lo largo de la mañana de este sábado, operarios del servicio de Carreteras del Principado de Asturias se encargaron de limpiar las piedras y la tierra caída, además de señalizar y asegurar la zona. El tráfico pudo ser reabierto entre las 13.00 y las 14.00 horas.