Reabierta al tráfico la carretera del Ordaliegu, en Laviana, cortada el viernes por la tarde por un argayo

Operarios de Carreteras, ultimando la limpieza de la vía.

Operarios de Carreteras, ultimando la limpieza de la vía. / LNE

L. M. D.

Pola de Laviana

La carretera del Ordaliegu, en la zona de Tiraña (Laviana), sufrió en la tarde-noche del viernes un argayu que obligó a cortar el tráfico de la vía, la LV-3 San Pedro de Tiraña-El Ordaliegu.

A lo largo de la mañana de este sábado, operarios del servicio de Carreteras del Principado de Asturias se encargaron de limpiar las piedras y la tierra caída, además de señalizar y asegurar la zona. El tráfico pudo ser reabierto entre las 13.00 y las 14.00 horas.

Reabierta al tráfico la carretera del Ordaliegu, en Laviana, cortada el viernes por la tarde por un argayo

La Guardia Civil impide que los vecinos de Barredos paralicen la retirada de contenedores de basura soterrados

Curso de poda de manzanos: la Asociación de Sidra Casera del Alto Nalón impulsa una actividad teórica y práctica

Laviana instala siete aparcamientos para bicicletas con videovigilancia y acceso electrónico

Laviana ofrece un curso gratuito de conexión digital para mayores de 60 años

Laviana: 52 familias se presentaron para conseguir alguna de las siete viviendas sociales vacías del concejo

Talleres, arte y conciertos para celebrar el 8M en Laviana

María Rosa Serdio presentó en Laviana su nuevo libro, "Todo el silencio"

