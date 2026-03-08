Laviana celebrará las jornadas gastronómicas del cabritu con música y un festival de asturianía

Ya están a la vuelta de la esquina las jornadas gastronómicas del cabritu en Laviana, en las que participan dieciocho restaurantes del concejo. Habrá además actuaciones musicales todo el fin de semana, del viernes 13 al domingo 15 de marzo. Algunas, ya anunciadas, como las de las orquestas "Tekila" y "Waykas". Pero habrá más. El domingo 15, desde las 17.00 horas, habrá en la Casa de Cultura de la Pola un gran festival de asturianía, con una veintena de grupos y cantantes en cartel.

Organizada por Raquel Gutiérrez y presentada por Carlos Ramos, la gala de asturianía tendrá a Raúl Díaz y Kety García como gaiteros oficiales. Además, actuarán La Bandina de Gaites del Valle del Nalón, con el cantante Chus Rosete; el Coro "San Andrés"; les Pandereteres de Tolivia; Virgilio Pato, Diego Pérez, Laudelina Hortal, Juanjo Martínez, Marina López, Juan Luis Lobo, José Luis Márquez, Jesús "El cantaor", Enrique Peláez, Raquel Gutiérrez, Rubén Álvarez, Juanjo Díaz, Raúl Díaz, Selmo Ayala, Javier Toral y Antonio González.

La venta de entradas comienza este lunes 9 de marzo en el Cidan de la Pola. Se sorteará un bono-regalo donado por los organizadores de las Jornadas Gastronómicas del Cabritu, Hostelería de Laviana y Ayuntamiento de Laviana.