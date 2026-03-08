Laviana celebrará las jornadas gastronómicas del cabritu con música y un festival de asturianía
La gala de música tradicional, el domingo 15 desde las 17.00 horas, contará con una veintena de grupos y cantantes
L. Díaz
Ya están a la vuelta de la esquina las jornadas gastronómicas del cabritu en Laviana, en las que participan dieciocho restaurantes del concejo. Habrá además actuaciones musicales todo el fin de semana, del viernes 13 al domingo 15 de marzo. Algunas, ya anunciadas, como las de las orquestas "Tekila" y "Waykas". Pero habrá más. El domingo 15, desde las 17.00 horas, habrá en la Casa de Cultura de la Pola un gran festival de asturianía, con una veintena de grupos y cantantes en cartel.
Organizada por Raquel Gutiérrez y presentada por Carlos Ramos, la gala de asturianía tendrá a Raúl Díaz y Kety García como gaiteros oficiales. Además, actuarán La Bandina de Gaites del Valle del Nalón, con el cantante Chus Rosete; el Coro "San Andrés"; les Pandereteres de Tolivia; Virgilio Pato, Diego Pérez, Laudelina Hortal, Juanjo Martínez, Marina López, Juan Luis Lobo, José Luis Márquez, Jesús "El cantaor", Enrique Peláez, Raquel Gutiérrez, Rubén Álvarez, Juanjo Díaz, Raúl Díaz, Selmo Ayala, Javier Toral y Antonio González.
La venta de entradas comienza este lunes 9 de marzo en el Cidan de la Pola. Se sorteará un bono-regalo donado por los organizadores de las Jornadas Gastronómicas del Cabritu, Hostelería de Laviana y Ayuntamiento de Laviana.
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- Frenazo a la expansión de la red de geotermia en Mieres tras una inversión millonaria por un trámite urbanístico: 'El retraso podría durar varios años', alerta el PSOE
- Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda
- La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio
- Premio de la Primitiva en Mieres: aquí se ha sellado el boleto y esta es la importante cantidad que recibirá su poseedor
- Fin al calvario para contactar por teléfono con los centros de salud de Asturias: el asistente virtual 'Noa' te contestará siempre y te dará cita médica
- Asturias y León se unen por la nieve: nace un frente común para gestionar conjuntamente las cuatro estaciones (con 375.000 esquiadores y mil empleos)