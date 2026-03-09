Exposición en Laviana sobre cultura urbana y skate con fotografías de David Vega

El fotógrafo David Vega expone estos días, y hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, en una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.

La muestra, titulada "De patín y música", recoge imágenes tomadas por David Vega. En ella "se captura la esencia del asfalto y el ritmo de la calle, un viaje visual" por el mundo del skate y las músicas urbanas.

La exposición está organizada por el Ayuntamiento de Laviana, Corona Tatoo Piercing de Oviedo, la escuela Guaje Skates y Shine Skateboarding.

Con la muestra, se quiere seguir manteniendo el apoyo a la práctica de deportes urbanos en Laviana. El pasado mes de octubre se inauguró en el parque de la Pola una pista para monopatines, un proyecto solicitado por el Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Laviana, que tuvo un presupuesto de 90.693 euros y desarrolló la empresa Zut Skateparks.