Exposición en Laviana sobre cultura urbana y skate con fotografías de David Vega
La muestra "De patín y música" puede verse en el Cidan, hasta el 31 de marzo
L. Díaz
El fotógrafo David Vega expone estos días, y hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, en una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.
La muestra, titulada "De patín y música", recoge imágenes tomadas por David Vega. En ella "se captura la esencia del asfalto y el ritmo de la calle, un viaje visual" por el mundo del skate y las músicas urbanas.
La exposición está organizada por el Ayuntamiento de Laviana, Corona Tatoo Piercing de Oviedo, la escuela Guaje Skates y Shine Skateboarding.
Con la muestra, se quiere seguir manteniendo el apoyo a la práctica de deportes urbanos en Laviana. El pasado mes de octubre se inauguró en el parque de la Pola una pista para monopatines, un proyecto solicitado por el Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Laviana, que tuvo un presupuesto de 90.693 euros y desarrolló la empresa Zut Skateparks.
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- Frenazo a la expansión de la red de geotermia en Mieres tras una inversión millonaria por un trámite urbanístico: 'El retraso podría durar varios años', alerta el PSOE
- Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda
- La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio
- Premio de la Primitiva en Mieres: aquí se ha sellado el boleto y esta es la importante cantidad que recibirá su poseedor
- Fin al calvario para contactar por teléfono con los centros de salud de Asturias: el asistente virtual 'Noa' te contestará siempre y te dará cita médica
- Asturias y León se unen por la nieve: nace un frente común para gestionar conjuntamente las cuatro estaciones (con 375.000 esquiadores y mil empleos)