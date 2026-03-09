Laviana celebra la fiesta gastronómica del Cabritu con 18 restaurantes y mucha música, con "Tekila" y "Waykas"

Laviana ya está lista para su gran fiesta gastronómica, la del Cabritu, que en este 2026 se celebrará este próximo fin de semana, del viernes 13 al domingo 15 de marzo. Un total de dieciocho restaurantes del municipio participarán en las jornadas culinarias, que contarán además con un amplio programa de actividades culturales y festivas. Entre ellas, las actuaciones con las orquestas "Tekila" (que ya estuvo el año pasado) y "Waykas".

El menú de las jornadas gastronómicas será el clásico, el que se viene ofreciendo ya en 39 ediciones de la fiesta, compuesto por sopa de curruscos de primero, cabritu con patatinos de plato principal, acompañado de ensalada, con el tradicional pastel local, el bartolo, como postre. Todo ello con agua, vino, pan y café, con un precio único en todos los locales de 35 euros por persona.

Tekila el viernes 13

Las fiestas del Cabritu empezarán este viernes 13. Desde las 19.30 horas habrá teatro en la Casa de Cultura, como la obra "Perendi", de la Compañía del Alba. Las entradas ya pueden conseguirse en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón). Ya a las 23.30 horas llegará la primera verbena con "Tekila", una de las orquestas con más seguidores de Asturias. Será en el escenario que se habilitará en La Avenida.

Actución de la orquesta "Tekila". / Mario Canteli

El sábado 14, a las 9.30 horas, se iniciará la ruta por el patrimonio industrial del concejo, previa inscripción. A mediodía habrá pasacalles con la Banda de Música de Laviana. La feria del stock del comercio local abrirá sus puertas a las 11.00 horas. Su horario, tanto sábado como domingo, será de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. La jornada terminará a las 23.30 con la segunda gran verbena, esta vez con la música de la orquesta "Waykas".

El domingo 15, seguirá la feria del stock y a las 12.30 horas habrá pasacalles con la Charanga "Los Pelagatos". Desde las 17.00 horas será el turno del festival de asturianía, con un amplio programa, en la casa de Cultura.

Establecimientos participantes

Hay restaurantes que participan en las jornadas en ocho localidades del concejo. Los establecimientos que ofrecerán el menú de las jornadas del Cabritu serán, en Pola de Laviana, el Bar el Mercáu, La Tasca de Anina, El Pintu, Sidrería Nalón, Restaurante La Pacha, Mesón La Mina, Restaurante Alberto, La Antoxana, La Campurra y Vientu del Norte. En Entralgo y La Chalana estarán La Casona de Entralgo y Puente La Chalana; en Muñera, el Asador Los Panchos y el Mesón de Muñera; en Carrio, el Hórreo de Carrio; en El Condao, el Restaurante La Pomarada; en La Ortigosa el Restaurante L'Albancia y en Canzana, el Restaurante Canzana.

Organiza las jornadas Hostelería de Laviana, con la colaboración del Ayuntamiento, la Asociación de Autónomos Aulav y de Festejos de La Pontona.