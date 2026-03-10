La Asociación Camino de las Asturias presenta en Laviana su proyecto para recuperar esta ruta jacobea

Fue una ruta diseñada entre los siglos IX y XI entre Pamplona y Oviedo para dar cobijo a los peregrinos en una convulsa época por los continuos enfrentamientos contre musulmanes y cristianos. Se bautizó como "Camino de las Asturias", y poco a poco fue cayendo en el olvido. Con el objetivo, entre otros, de recuperar este itinerario, la Sociedad La Pegarata ha organizado un acto de presentación del proyecto y de la nueva Asociación de Amigos del Camino de las Asturias (Camino de Santiago). Será este próximo viernes 13 de marzo, a las 19.00 horas, en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) de Pola de Laviana.

Tal y como explica la convocatoria, el objetivo es "dar a conocer y fomentar una ruta jacobea histórica". En el acto, se explicarán "todos los pasos dados hasta el momento y nuestros proyectos", y se propondrá a los asistentes que "se apunten y participen" en la iniciativa.

El antiguo Camino de las Asturias entraba al Principado por el Puerto de Tarna para recorrer todo el valle del Nalón y llegar a Oviedo para enlazar con el Camino Primitivo a Santiago de Compostela. Entre los proyectos a más corto plazo está la señalización de la ruta.