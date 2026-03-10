Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Asociación Camino de las Asturias presenta en Laviana su proyecto para recuperar esta ruta jacobea

El acto tendrá lugar este viernes 13 de marzo, a partir de las 19.00 horas en el Cidan de la Pola

Impulsores de la asociación, hace unos meses en Caso. / LNE

L. Díaz

Pola de Laviana

Fue una ruta diseñada entre los siglos IX y XI entre Pamplona y Oviedo para dar cobijo a los peregrinos en una convulsa época por los continuos enfrentamientos contre musulmanes y cristianos. Se bautizó como "Camino de las Asturias", y poco a poco fue cayendo en el olvido. Con el objetivo, entre otros, de recuperar este itinerario, la Sociedad La Pegarata ha organizado un acto de presentación del proyecto y de la nueva Asociación de Amigos del Camino de las Asturias (Camino de Santiago). Será este próximo viernes 13 de marzo, a las 19.00 horas, en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) de Pola de Laviana.

Tal y como explica la convocatoria, el objetivo es "dar a conocer y fomentar una ruta jacobea histórica". En el acto, se explicarán "todos los pasos dados hasta el momento y nuestros proyectos", y se propondrá a los asistentes que "se apunten y participen" en la iniciativa.

El antiguo Camino de las Asturias entraba al Principado por el Puerto de Tarna para recorrer todo el valle del Nalón y llegar a Oviedo para enlazar con el Camino Primitivo a Santiago de Compostela. Entre los proyectos a más corto plazo está la señalización de la ruta.

