El Ayuntamiento de Laviana cumple 120 años recuperando su aspecto original, pintado en una gama de grises

El Ayuntamiento de Laviana recupera estos días el aspecto, con "colores claros", distintos tonos de gris que tuvo originalmente cuando se construyó y entró en servicio, hace ya 120 años. La rehabilitación de las fachadas del Consistorio, una obra con 164.960 euros de presupuesto, entra así en su recta final.

Los trabajos comenzaron en el mes de noviembre. Desde entonces, el edificio del Ayuntamiento lavianés lleva andamiado, para restaurar y cerrar las heridas del tiempo. El edificio fue diseñado en su día por el arquitecto catalán Mariano Marín Magallón, autor de multitud de edificios destacados de Gijón, entre ellos la manzana del Teatro Dindurra, hoy Teatro Jovellanos. Hace ya 120 años, Laviana sustituyó por el actual edificio la anterior sede consistorial, ubicada en la plaza Maximiliano Arboleya, en la "calle de atrás", una construcción que ha sido adquirida por el Grupo de Investigación Histórica "Los Bribones" para instalar su sede.

Los trabajos de rehabilitación suponen un cambio importante en la estética del edificio, ya que deja atrás el color azul de la fachada, que llevaba así 25 años, para recuperar -ya está viendo- las tonalidades grises originales.

Las obras tienen un coste de 164.960 euros y los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Construcciones Vir. Tienen como objetivo realizar una "remodelación completa" del exterior del edificio. El trabajo sigue las pautas del proyecto de rehabilitación diseñado por el experto en patrimonio Benigno Gómez, que investigó en los archivos buscando fotografías para ser fiel a la construcción original.

La última reforma hace 25 años

En la última intervención estética de calado en el Ayuntamiento fue hace más de 25 años. Entonces se buscó impermeabilizar los exteriores de los muros, pero el material utilizado no era transpirable. Por eso se producían bolsas de agua que deterioraban día a día a las antiguas cargas a base de arena y cal, haciendo peligrar la supervivencia de las partes más decorativas del edificio. De esta forma, optó por una rehabilitación que incluye el retejado y la colocación de nuevas bajantes de zinc, un material duradero y resistente. También se reintegran las molduras decorativas que se fueron perdiendo por el paso del tiempo o que están muy desgastadas. Para ello, se realizaron moldes y se están reponiendo en la fachada.

Los tres colores en los que está ahora el Ayuntamiento: a la izquierda el gris definitivo, en el centro tras quitar la pintura antigua y a la derecha, el azul (ya descolorido) con el que estuvo los úlitmos 25 años. / L. M. D.

Ventanales y reloj

Las obras incluyen también la sustitución de los tres ventanales que dan al balcón principal de la casa consistorial, que eran de madera y estaban muy dañados. Dentro de la mejora ornamental, se está instalando de un sistema de iluminación Led, que podrá ajustarse según necesidades. En cuanto al reloj de la fachada la maquinaria tendrá que cambiarse por una nueva, con el fin de acabar con las continuas averías, ya que actualmente no existen piezas de recambio para el mecanismo actual. Finalmente, está la cuestión de la pintura. Benigno Gómez, con la ayuda del personal municipal, investigó en los álbumes fotográficos antiguos y los textos escritos en la época inauguración del edificio. En ellos "no se habla de que se pintara hasta entrados los años 20 del siglo pasado, y solo las zonas de remarque de la fachada principal, primando la piedra y los revoques claros". Teniendo esto en cuenta, ahora se está pintando en una gama de grises el edificio.