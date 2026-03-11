Laviana, protagonista en la Vuelta a España femenina con el inicio de la etapa reina, con final en el Angliru

Laviana reafirma su apuesta por el ciclismo. Lo hace siendo inicio de la última etapa de la próxima Vuelta Ciclista a España femenina, el sábado 9 de mayo, una etapa que será decisiva para la clasificación, porque tras salir en la Pola, tras 132 kilómetros, tendrá como meta el temible alto del Angliru, el puerto más duro de España, y que por primera vez se sube en la competición femenina.

La presentación del recorrido tuvo lugar esta semana en el auditorio de Ribeira (A Coruña), un acto en el que estuvo el alcalde de Laviana, Julio García, también el de Riosa, Roberto Álvarez. La etapa con salida en Pola de Laviana será, según la organización de la Vuelta, "la más dura de la historia de esta carrera", con más de 3.200 metros de desnivel acumulado, superando los 2.700 que tuvo la etapa final del año pasado, también en las Cuencas, en Cotobello (Aller).

La etapa partirá del centro de Pola de Laviana, para pasar por Langreo, subir el alto de Santo Emiliano y bajar a Mieres, circular por Soto de Ribera, Grao, subir el alto de la Tejera, subir Tenebredo, volver a la zona de Soto de Ribera y Riosa, para subir el temible Angliru, con sus 12,4 kilómetros de ascensión con pendiente media del 9,7%, con rampas que superan el 23% y que siempre se llenan de aficionados.

Julio García, alcalde lavianés, señaló que "como está quedando demostrado todos estos años, Laviana, apuesta por el ciclismo. El año pasado la Vuelta a España femenina ya pasó por Laviana y se hizo bien el trabajo porque este año nos han brindado la oportunidad de ser la salida de la etapa más espectacular de la nueva edición".

La Vuelta a España femenina, el año pasado, a su paso por Pola de Laviana. / Fernando Rodríguez

Ya en 2020 la Vuelta a España, en este caso la masculina, salió desde Pola de Laviana para llegar al Angliru. En aquella ocasión la carrera estuvo marcada por las restricciones de la pandemia del coronavirus. Dos años después, el 27 de agosto de 2022, la Pola volvió a ser el punto de partida de una etapa importante de la Vuelta, en este caso, de un recorrido que acabó en el entonces inédito Collaú Fancuaya (Yernes y Tameza).

La Vuelta femenina de este año, con siete etapas, está diseñada para ser un duelo entre las mejores escaladoras del pelotón internacional. Entre las ciclistas que ya han confirmado su presencia destacan la medallista de oro olímpica y campeona del Tour de Francia Pauline Ferrand-Prévot; su compañera del equipo Visma, Marianne Vos, la belga Lotte Kopecky, la suiza Marlen Reusser o las españolas Mavi García y Paula Blasi.