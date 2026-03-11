El nuevo "guateque de Vitorina" ya tiene fecha, será en primavera y llega con sorpresa

El vermut más esperado de la primavera ya tiene fecha. Será el 30 de mayo, sábado, en El Condao, Laviana. Es el regreso de “El guateque de Vitorina”, que este año se adelanta y se ve reforzado por su alianza con el Gijón Sound Festival. Es el abrazo de la mina y la mar. La cita, al igual que el año pasado será en un escenario simbólico, La Pomarada, restaurante y memoria emocional del Alto Nalón con 75 años de historia. El cartel está todavía por concretar.

Dinamizar el Alto Nalón

El "Guateque de Vitorina" nació hace apenas un año de un sueño común entre Alex Martínez del Argayu Fest y Fee Reega, de Ajá Rioseco: dinamizar un espacio único y dar una opción de ocio muy atractiva en el Alto Nalón. Con tan solo una edición se vio cómo la cultura contemporánea puede habitar espacios tradicionales sin despojarlos de su esencia.

En su primera edición, El Condao fue epicentro de la modernidad musical asturiana encontrándose con “lo de toda la vida”: folk, electrónica, tradición, sesión vermú, cultura de prau, energía colectiva. Rodrigo Cuevas como DJ Volantazu, Tania Pereira, Ferla Megía, Zahira, Cris Bardio, Maribel & Sebastian, Los Rodríguez del Límite…

Una mezcla que definió una escena de identidad sin complejos, raíz y experimentación.

"Gijón Sound Festival"

Ahora todo eso se une al “Gijón Sound Festival”, que representa la escena independiente urbana. La ciudad como laboratorio creativo y espacios industriales reconvertidos en cultura con programación de vanguardia y Movimiento constante. “Al unir ambos proyectos no se está sumando un cartel sin más. Se está articulando un relato territorial”, apuntan desde la organización.

La reflexión bajo la unión de esfuerzos entre Gijón y el Alto Nalón es que en el contexto europeo actual, las regiones que prosperan no son las que concentran todo en una capital, sino las que tejen redes entre núcleos urbanos y rurales. La cohesión territorial es desarrollo económico, la movilidad interna es competitividad, y la identidad compartida es resiliencia. “En Asturias tenemos todos los elementos necesarios a disposición ya que la costa genera dinamismo cultural y empresarial, las cuencas aportan memoria industrial y comunidad, y el entorno natural ofrece valor estratégico y atractivo internacional”. Por eso, este guateque conjunto “simboliza esa conexión real que ya existe, pero que necesita visibilización, necesita de lugares y fechas donde llevar a cabo esa unión de elementos. Pasar de la playa a la montaña en menos de una hora no es solo un dato geográfico. Es una oportunidad cultural”.

“El Guateque de Vitorina meets Gijón Sound Festival” propone “una región que honra su pasado industrial, preserva su entorno natural y apuesta por la cultura como motor de futuro. La cultura como tercera vía entre industria y paisaje”.

“Este evento no es solo un cartel musical. Es también: Una declaración sobre la movilidad interna en Asturias Una puesta en valor de infraestructuras tradicionales”. Es “un experimento de descentralización cultural. Este proyecto busca “que lo urbano y lo rural dejen de ser opuestos”. Es una apuesta por la "Asturias metropolitana emocional", donde “la costa aporta dinamismo y la cuenca ofrece su inquebrantable sentido de comunidad”.

En definitiva, la cita del 30 de mayo en El Condao es un acto de resistencia y celebración cultural. Demuestra que la modernidad no es propiedad exclusiva de las ciudades y que la cuenca minera sigue siendo el eje vertebrador de una región que se niega a olvidar sus raíces mientras abraza la vanguardia musical.

Las entradas ya están a la venta a un precio de 15 euros más gastos de gestión.