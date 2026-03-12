"Tekila" y el teatro ponen en marcha las jornadas gastronómicas del Cabritu en Laviana

Este viernes comienzan en Laviana la 39.ª edición de su fiesta gastronómica, la del Cabritu, con 18 restaurantes ofreciendo el menú en la Pola, El Condao, Entralgo, La Chalana, Carrio, Muñera, La Ortigosa y Canzana, con un precio único de 35 años. Se trata además de unas fiestas en toda regla, ya que hay una amplia programación musical, cultural y comercial. A las 23.30 horas, en la Avenida, actuará la orquesta "Tekila". Antes, además, a las 19.30 horas, se podrá asistir la obra de teatro "Perendi", que lleva a escena la Compañía del Alba. Será en la Casa de Cultura, desde las 19.30 horas.

Pero hay más. Durante el sábado y el domingo, en la plaza del Ayuntamiento, habrá feria del stock, con horario ambos días de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas, con lo mejor del comercio local. A las 9.30, para los más madrugadores, habrá una ruta por el patrimonio industrial del concejo, y por la noche, de nuevo a las 23.30 horas, más verbenas, con la orquesta "Waykas".

Para el domingo queda más feria del stock, a las 12.30 pasacalles de la charanga "Los Pelagatos" y desde las 17.00, festival de asturianía, con una veintena de grupos e intérpretes de música tradicional.