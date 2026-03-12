"Tekila" y el teatro ponen en marcha las jornadas gastronómicas del Cabritu en Laviana
La fiesta contará también con verbena el sábado, con "Waykas", feria del stock el fin de semana y festival de asturianía, el domingo
L. Díaz
Este viernes comienzan en Laviana la 39.ª edición de su fiesta gastronómica, la del Cabritu, con 18 restaurantes ofreciendo el menú en la Pola, El Condao, Entralgo, La Chalana, Carrio, Muñera, La Ortigosa y Canzana, con un precio único de 35 años. Se trata además de unas fiestas en toda regla, ya que hay una amplia programación musical, cultural y comercial. A las 23.30 horas, en la Avenida, actuará la orquesta "Tekila". Antes, además, a las 19.30 horas, se podrá asistir la obra de teatro "Perendi", que lleva a escena la Compañía del Alba. Será en la Casa de Cultura, desde las 19.30 horas.
Pero hay más. Durante el sábado y el domingo, en la plaza del Ayuntamiento, habrá feria del stock, con horario ambos días de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas, con lo mejor del comercio local. A las 9.30, para los más madrugadores, habrá una ruta por el patrimonio industrial del concejo, y por la noche, de nuevo a las 23.30 horas, más verbenas, con la orquesta "Waykas".
Para el domingo queda más feria del stock, a las 12.30 pasacalles de la charanga "Los Pelagatos" y desde las 17.00, festival de asturianía, con una veintena de grupos e intérpretes de música tradicional.
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda
- La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio
- Atropello mortal en Blimea: investigada por homicidio imprudente la conductora que hace un año arrolló a una mujer que cruzaba por un paso de peatones
- Solución al caso de las niñas de Langreo con una discapacidad del 78% que piden una parada de bus escolar más cerca de casa: tendrán un taxi con una cuidadora
- Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón
- Comienzan las obras de aparcamiento en La Felguera para paliar el problema en Valnalón, con el retorno de Duro a Langreo
- La Guardia Civil impide que los vecinos de Barredos paralicen la retirada de contenedores de basura soterrados