Laviana ya saborea el cabritu: la fiesta culinaria comienza con un elevado volumen de reservas y un amplio programa lúdico

Laviana ya disfruta de su gran fiesta gastronómica, las jornadas del Cabritu. Este viernes se sirvieron los primeros menús de una fiesta culinaria que se prolongará hasta el domingo y en la que participan un total de dieciocho restaurantes del municipio. Hay también un amplio programa de actividades culturales y festivas.

Las jornadas arrancaron de forma tímida "porque el mediodía del viernes la gente todavía está trabajando, pero para el fin de semana tenemos muchísimas reservas. La noche del sábado y el domingo a mediodía estamos completos, y probablemente llenaremos en los otros servicios. Está siendo de los mejores años en reservas", explicó Rocío Estela, que regenta una sidrería en Laviana y preside la Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav) "La noche del sábado y el mediodía del domingo, si la gente no tiene reserva, va a ser complicado aunque yo siempre digo que llamen a los restaurantes que participen y que prueben suerte".

El menú de las jornadas gastronómicas será el clásico, el que se viene ofreciendo ya en 39 ediciones de la fiesta, compuesto por sopa de curruscos de primero, cabritu con patatinos de plato principal, acompañado de ensalada, con el tradicional pastel local, el bartolo, como postre. Todo ello con agua, vino, pan y café, con un precio único en todos los locales de 35 euros por persona. A este menú tradicional, los establecimientos de Laviana también aportan, como alternativa, "platos elaborados con cabritu con un toque más novedoso".

Programa

También destacó la presidenta de Aulav la "importancia" del programa lúdico paralelo a las jornadas. El sábado 14, a las 9.30 horas, se iniciará la ruta por el patrimonio industrial del concejo, previa inscripción. A mediodía habrá pasacalles con la Banda de Música de Laviana. La feria del stock del comercio local abrirá sus puertas a las 11.00 horas. Su horario, tanto sábado como domingo, será de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. La jornada terminará a las 23.30 con la segunda gran verbena, esta vez con la música de la orquesta "Waykas".

El domingo 15, seguirá la feria del stock y a las 12.30 horas habrá pasacalles con la Charanga "Los Pelagatos". Desde las 17.00 horas será el turno del festival de asturianía, con un amplio programa, en la casa de Cultura

"De la feria del stock destacaría que hay un stand dedicado a recaudar fondos para 'El ángel de Javi', la asociación que recaba dinero para el tratamiento de un niño que tiene una enfermedad rara", indicó Estepa.