Nada puede parar a Héctor Moro: el atleta lavianés retoma su proyecto de llegar a las 100 maratones tras superar una lesión

Lleva ya 75 maratones, y su proyecto se llama precisamente "Camino de las 100". El atleta lavianés Héctor Moro retoma su gran reto este fin de semana, 15 de marzo, en Badajoz. Lo hace tras entrar en 2026 "con el pie izquierdo", y nunca mejor dicho. Una lesión lo mantuvo más de un mes fuera de competición, y no fue hasta hace unos días, en la media maratón de Siero, donde hace "de liebre", cuando volvió a probarse y dar el visto bueno a su nuevo calendario de maratones.

La primera, Badajoz, a la que seguirán el 12 de abril en Zaragoza, el 26 de abril en Aveiro (Portugal), y el 10 de mayo en Vitoria. "A ver si llegamos al verano con 79 carreras", explica el atleta de 46 años, afincado en Llanera.

El 22 de enero -el 8 de febrero preveía ir a Don Benito- sintió un "pinchazo en el isquio". No era gran cosa, fue al fisio y resultó ser una microrrotura, "pero en un lugar difícil". Acabó renunciando a Don Benito, también a Castellón (22 de febrero). Hace un par de semanas reapareció, en la media maratón de Siero, "salí bien parado de ella", con un tiempo de 1 hora y 24 minutos. Se animó entonces a hacer Badajoz, "fue mi regalo de cumpleaños, me apunté el día que cumplí 46". En Extremadura, su objetivo será terminar lo mejor posible la carrera, para ir progresando en próximas competiciones. Hay que recordar que Moro, en sus últimas experiencias, ha obtenido siempre grandes resultados, logrando ganar, o quedando entre los primeros, en su categoría.

Patrocinadores

El lavianés, conocido también por sus retos solidarios para recaudar fondos en la lucha de enfermedades como el cáncer o la ELA, cuenta con el respaldo de un nutrido grupo de patrocinadores, que hacen posible su reto. Desde hace ya unos cuantos años está con la marca deportiva Joma, también con Keepgoing, marca de la cual es representante en Asturias. También Masajes El Bienestar a domicilio. Moro cuenta incluso con una hamburguesa dedicada a él, la 42K, en La Suiza de Laviana y Gijón.

Trayectoria solidaria

Moro también desarrolla una amplia actividad solidaria para recaudar fondos para varias causas. Empezó en 2012 con estos retos. Su primera prueba fue una carrera entre su Laviana natal y los Lagos de Covadonga, 101 kilómetros con los que recaudó 4.000 euros para la investigación contra el cáncer. Empezó todo por su padre, que ya falleció y que padeció cáncer.

En estos casi 15 años de trayectoria solidaria, Moro ha recaudado más de 250.000 euros para diversas causas y aunque la principal ha sido investigar para luchar contra el cáncer, no ha sido la única. Por el camino se ha volcado con diversas causas, y ha sido colaborado con muchos colectivos. Le han dado el premio "Impulso" de la asociación contra el ELA, ha realizado retos para lograr dinero contra la fibrosis quística o la eclerosis múltiple, o recorrido kilómetros solidarios por la asociación Galbán, que quiere ofrecer mejores condiciones a los niños enfermos de cáncer. Pero como el propio Moro relata, el principal destino del dinero que ha donado, más de 120.000 euros, han ido a parar al Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias, del que es "Benefactor de Honor".