Mucho más que cabritu: la gran fiesta culinaria de Laviana se completa con la feria del stock y un festival de asturianía
Un total de 18 establecimientos participan en las jornadas
Laviana disfruta este fin de semana de su gran fiesta gastronómica, la del Cabritu. Un total de dieciocho restaurantes del municipio participarán en las jornadas culinarias, que cuentan además con un amplio programa de actividades culturales y festivas.
El menú de las jornadas gastronómicas es el clásico, compuesto por sopa de curruscos de primero, cabritu con patatinos de plato principal, acompañado de ensalada, con el tradicional pastel local, el bartolo, como postre. Todo ello con agua, vino, pan y café, con un precio único en todos los locales de 35 euros por persona.
Sin embargo, no todo es cabritu. Estos días son muchas las personas que, pese a la lluvia, se acercan a Laviana para disfrutar de la feria de stock y de las actividades lúdicas que forman parte del programa de la fiesta gastronómica. Hoy domingo seguirá la feria del stock y a las 12.30 horas habrá pasacalles con la Charanga "Los Pelagatos". Desde las 17.00 horas será el turno del festival de asturianía, con un amplio programa, en la casa de Cultura.
Establecimientos participantes
Hay restaurantes que participan en las jornadas en ocho localidades del concejo. Los establecimientos que ofrecerán el menú de las jornadas del Cabritu serán, en Pola de Laviana, el Bar el Mercáu, La Tasca de Anina, El Pintu, Sidrería Nalón, Restaurante La Pacha, Mesón La Mina, Restaurante Alberto, La Antoxana, La Campurra y Vientu del Norte. En Entralgo y La Chalana estarán La Casona de Entralgo y Puente La Chalana; en Muñera, el Asador Los Panchos y el Mesón de Muñera; en Carrio, el Hórreo de Carrio; en El Condao, el Restaurante La Pomarada; en La Ortigosa el Restaurante L'Albancia y en Canzana, el Restaurante Canzana.
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