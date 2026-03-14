La Lotería Nacional deja un segundo premio es Laviana: esta es la administración que ha repartido la fortuna (y el dinero por décimo)

El sorteo de la Lotería Nacional ha dejado un segundo premio en Pola de Laviana (Laviana), dotado con 120.000 euros al número (12.000 euros al décimo). Este premio cayó también en otras localidades españolas, mientras que el primer premio ha caído íntegro en Alicante.

El premio en Asturias fue a parar a un despacho receptor de Pola de Laviana, ubicado en la plaza Palacio Valdés número 3. El segundo premio, de número 29.203, cayó también en las localidades de El Campello (Alicante), Alquerías del Niño Perdido (Castellón), Córdoba, Manacor (Baleares), Madrid, Burgo de Osma (Soria), Toledo y Yuncos (Toledo), y Alfarrasí y Gandía (Valencia).

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Primer premio

El primer premio, de 600.000 euros y con el número 52.847, ha sido validado en la administración número 16 de Alicante.