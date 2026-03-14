Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

La Lotería Nacional deja un segundo premio es Laviana: esta es la administración que ha repartido la fortuna (y el dinero por décimo)

El premio ha sido compartido con otras localidades del país

Bombos de lotería.

Bombos de lotería. / Europa Press

Miguel Ángel Gutiérrez

Pola de Laviana

El sorteo de la Lotería Nacional ha dejado un segundo premio en Pola de Laviana (Laviana), dotado con 120.000 euros al número (12.000 euros al décimo). Este premio cayó también en otras localidades españolas, mientras que el primer premio ha caído íntegro en Alicante.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

El premio en Asturias fue a parar a un despacho receptor de Pola de Laviana, ubicado en la plaza Palacio Valdés número 3. El segundo premio, de número 29.203, cayó también en las localidades de El Campello (Alicante), Alquerías del Niño Perdido (Castellón), Córdoba, Manacor (Baleares), Madrid, Burgo de Osma (Soria), Toledo y Yuncos (Toledo), y Alfarrasí y Gandía (Valencia).

Noticias relacionadas

Primer premio

El primer premio, de 600.000 euros y con el número 52.847, ha sido validado en la administración número 16 de Alicante.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
  2. La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
  3. La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio
  4. Empieza la obra de la nueva central hidroeléctrica que producirá energía para 2.000 hogares: EDP ya construye su planta en la presa de Rioseco
  5. Atropello mortal en Blimea: investigada por homicidio imprudente la conductora que hace un año arrolló a una mujer que cruzaba por un paso de peatones
  6. Solución al caso de las niñas de Langreo con una discapacidad del 78% que piden una parada de bus escolar más cerca de casa: tendrán un taxi con una cuidadora
  7. Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón
  8. Comienzan las obras de aparcamiento en La Felguera para paliar el problema en Valnalón, con el retorno de Duro a Langreo

La Lotería Nacional deja un segundo premio es Laviana: esta es la administración que ha repartido la fortuna (y el dinero por décimo)

La Lotería Nacional deja un segundo premio es Laviana: esta es la administración que ha repartido la fortuna (y el dinero por décimo)

Exposición en Laviana sobre cultura urbana y skate con fotografías de Diego Vega

Exposición en Laviana sobre cultura urbana y skate con fotografías de Diego Vega

Laviana ya saborea el cabritu: la fiesta culinaria comienza con un elevado volumen de reservas y un amplio programa lúdico

Laviana ya saborea el cabritu: la fiesta culinaria comienza con un elevado volumen de reservas y un amplio programa lúdico

"Tekila" y el teatro ponen en marcha las jornadas gastronómicas del Cabritu en Laviana

"Tekila" y el teatro ponen en marcha las jornadas gastronómicas del Cabritu en Laviana

Nada puede parar a Héctor Moro: el atleta lavianés retoma su proyecto de llegar a las 100 maratones tras superar una lesión

Nada puede parar a Héctor Moro: el atleta lavianés retoma su proyecto de llegar a las 100 maratones tras superar una lesión

Laviana, protagonista en la Vuelta a España femenina con el inicio de la etapa reina, con final en el Angliru

Laviana, protagonista en la Vuelta a España femenina con el inicio de la etapa reina, con final en el Angliru

El nuevo "guateque de Vitorina" ya tiene fecha, será en primavera y llega con sorpresa

El nuevo "guateque de Vitorina" ya tiene fecha, será en primavera y llega con sorpresa

El Ayuntamiento de Laviana cumple 120 años recuperando su aspecto original, pintado en una gama de grises

El Ayuntamiento de Laviana cumple 120 años recuperando su aspecto original, pintado en una gama de grises
Tracking Pixel Contents