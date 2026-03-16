Laviana apuesta al verde: destinará 250.000 euros a la contratación de una empresa que cuide y mejore sus parques y zonas ajardinadas

El Ayuntamiento de Laviana destinará casi 250.000 euros a la contratación de empresa para el "mantenimiento de las zonas verdes y el arbolado" del concejo. El proceso ya está en fase de licitación, buscando a la empresa interesada en hacerse cargo de este servicio mediante concurso público.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 209.020 euros sin impuestos, que se eleva a 242.393 euros con el IVA. El contrato incluye, según el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Laviana, el mantenimiento integral de las zonas verdes del concejo (parques y jardines); de las áreas recreativas; de las sendas peatonales; de las jardineras instaladas en el municipio; el mantenimiento del arbolado de alineación (el existente en calles, plazas...) y el mantenimiento específico de "las camelias".

Entre los requisitos, se fija un personal mínimo de un oficial jardinero, un jardinero y dos auxiliares, mínimo de 4 trabajadores, apoyados por un camión de caja abierta con capacidad de carga de 3.500 kilos, una furgoneta y un remolque. También debe disponer la empresa de andamios para podas, máquina elevadora propulsada, varios tipos de segadoras, cortasetos, tijeras de poda y sopladoras. Los trabajadores deberán contar además siempre con las medidas y los equipos de seguridad adecuados.

La duración del contrato será de 12 meses, prorrogable a un año más. Los trabajos deberán desarrollarse "al día siguiente de la formalización del contrato".

Zonas en las que se actuará

En total, se actuará para el "mantenimiento integral" de diez zonas distintas: Pola de Laviana (14.000 metros cuadrados), Barredos (5.581), Villoria (1.272), Tiraña (1.900), llorío (2.512) y Entralgo (250 metros), además de en la escuela de 0 a 3 (185), el CRA de El Condao (4.898), el colegio Maximiliano Arboleya de Barredos (2.295) y el colegio Elena Sánchez Tamargo de Pola de Laviana (2.220).

Más concretamente, se realizarán siegas en el parque de perros, la pradera de las vagonetas, el paseo del pumptrack, la zona de autocaravanas, el entorno del tren, las piscinas, el puente La Chalana, la zona de La Coaña, el camino entre la zona de autocaravanas y el colegio de Barredos, la pista de atletismo, el "prau" Nardón, el área recreativa de campa Felguera, la del Barrilló, el entorno del centro ictiogénico y el área recreativa de La Llera. Habrá también una programación de desbroces manuales en quince puntos (entre ellos, los cementerios) y un plan de desbroces mecánicos en otros seis espacios, todos ellos rutas y sendas muy utilizadas.

Finalmente, las podas alcanzarán a 668 árboles de las zonas verdes dependientes del Ayuntamiento: 384 en la Pola, 145 en Barredos, 17 en Villoria, 15 en Entralgo, 11 en Tiraña, 7 en El Condao, 14 en La Llera Lorío, 8 en Llorío, 1 en Puente d'Arcu, y 22 en cada uno de los siguientes tres colegios: Barredos, Pola de Laviana y El Condao.