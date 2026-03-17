Se salió de la calzada, su coche quedó volcado en las vías cortando el tráfico de trenes y abandonó el lugar: investigado un lavianés por conducción temeraria

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias ha investigado a un varón de 48 años, residente en el concejo de Laviana, "como presunto autor de un delito de conducción temeraria y otro por conducir con pérdida de vigencia del permiso de conducción, tras verse implicado en un siniestro vial, con el resultado de dos personas ilesas y daños de consideración en el vehículo y en la infraestructura", señaló la Guradia Civil.

El siniestro vial ocurrió en la mañana del pasado día 16 de enero de 2026, a la altura del km 10,400 del Corredor del Nalón (carretera AS-117), en las proximidades del centro comercial de El Entrego, en el término municipal de San Martín del Rey Aurelio.

El hecho se produjo cuando el conductor del camión ligero tipo pick-up efectuaba un adelantamiento en un tramo recto en el que recientemente se han implantado diversas actuaciones orientadas a mejorar la fluidez del tráfico y reducir la siniestralidad, "se salió de la calzada, quedando volcado en las proximidades de la plataforma ferroviaria que transcurre paralela a la AS-117. Tras el vuelco, los dos ocupantes abandonaron el lugar sin adoptar ningún tipo de medida de seguridad ni esperar la presencia de la Guardia Civil", señalaron responsables del cuerpo policial.

Las mismas fuentes detallaron que "esta incidencia viaria obligó al corte del tráfico de la vía en sentido Oviedo y motivó la interrupción de la circulación ferroviaria entre Sotrondio y El Entrego-La Oscura. La regulación del tráfico fue realizada por una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de Langreo".

Investigación

La investigación de las circunstancias que rodearon el siniestro fue llevada a cabo por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) que desplazó al lugar un equipo de investigación de siniestros (EIS) con base en Gijón. Los guardias civiles realizaron diversas actuaciones, entre ellas la inspección ocular del lugar y del vehículo, comprobaciones documentales, declaraciones de testigos y otras pesquisas encaminadas a la identificación del conductor y del ocupante.

Como resultado de la investigación desarrollada, los especialistas del EIS lograron identificar, localizar e investigar al presunto responsable. Las actuaciones practicadas han permitido confirmar que el conductor circulaba sin puntos en su permiso y que su maniobra presentaba indicios compatibles con una conducción temeraria.

Cabe destacar que, durante el proceso investigador, el titular del vehículo –persona distinta al conductor- llegó a manifestar que el pick-up le había sido sustraído, extremo que fue verificado y finalmente descartado por la Guardia Civil.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Laviana.

El susto fue tremendo, ya que el vehículo quedó encajonado entre la cuneta del Corredor, la principal vía de comunicación del Valle, y las vías de tren de la línea Gijón-Laviana, la antigua Feve. Esta circunstancia obligó a cortar el tráfico en el carril en sentido Oviedo y también la circulación de trenes por la zona. Los cortes duraron horas, hasta aproximadamente las 13.00 horas en ambos casos.