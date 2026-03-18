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La asamblea del Centro Social de Laviana tratará el plan de convivencia y el cambio de su junta de participación el 27 de marzo

Abierto hasta el 23 de marzo el plazo para optar a la gestión de la cafetería del centro

Una charla en el centro social de Laviana.

Una charla en el centro social de Laviana. / LNE

L. Díaz

Pola de Laviana

Cita importante para el Centro Social de Personas Mayores de Laviana, uno de los espacios con más actividad del concejo. El próximo viernes 27 de marzo, a partir de las 12.00 horas, tendrá lugar la asamblea general de socios, convocada por el presidente de la Junta de Participación del espacio.

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En el orden del día se tratarán temas como la aprobación del plan de convivencia del centro social; el cese de la actual junta de participación y preguntas "aclaratorias de los temas anteriormente citados". Para la asistencia es "imprescindible la presentación del carné de este centro".

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Licitación de la cafetería

Por otra parte, está abierto el plazo de licitación de la concesión de la cafetería del centro social de Laviana. Las ofertas pueden presentarse hasta el 23 de marzo. El canon mensual con IVA es de unos 83,2 euros

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