"Canciones de siempre", concierto este viernes 20 de marzo en Pola de Laviana
Actuarán Carmen Ordiz, Suárez Goyo y Roberto "El Charro"
L. Díaz
Pola de Laviana
"Canciones de siempre" es el título del recital que este viernes 20 de marzo, a partir de las 19.30 horas, se celebra en la Casa de Cultura de Pola de Laviana. Un encuentro con "grandes éxitos y temas de toda la vida".
Las canciones serán interpretadas por tres cantantes asturianos, Carmen Ordiz, Suárez Goyo (ganador del concurso musical Orquesta Principado SXXI de la TPA) y Roberto "El Charro", que pondrá un toque mexicano al concierto.
Las entradas valen 5 euros, se encuentran ya a la venta en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) de Pola de Laviana. El recital está organizado en colaboración con el Ayuntamiento lavianés, y se trata de un espectáculo "para todos los públicos".
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