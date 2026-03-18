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"Canciones de siempre", concierto este viernes 20 de marzo en Pola de Laviana

Actuarán Carmen Ordiz, Suárez Goyo y Roberto "El Charro"

Carmen Ordiz, en una actuación en el stand de LA NUEVA ESPAÑA en la feria de muestras.

Carmen Ordiz, en una actuación en el stand de LA NUEVA ESPAÑA en la feria de muestras. / ANGEL GONZALEZ

L. Díaz

Pola de Laviana

"Canciones de siempre" es el título del recital que este viernes 20 de marzo, a partir de las 19.30 horas, se celebra en la Casa de Cultura de Pola de Laviana. Un encuentro con "grandes éxitos y temas de toda la vida".

Las canciones serán interpretadas por tres cantantes asturianos, Carmen Ordiz, Suárez Goyo (ganador del concurso musical Orquesta Principado SXXI de la TPA) y Roberto "El Charro", que pondrá un toque mexicano al concierto.

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Las entradas valen 5 euros, se encuentran ya a la venta en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) de Pola de Laviana. El recital está organizado en colaboración con el Ayuntamiento lavianés, y se trata de un espectáculo "para todos los públicos".

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