Canzana, en Laviana, de "Aldea perdida" a ejemplo de uso de la Inteligencia Artificial

¿Quién les iba a decir a Nolo y Demetria, cuando observaban el atardecer mirando a Peña Mea desde Canzana, que iban a vivir otra revolución industrial? Pues sí, los protagonistas de la inmortal “Aldea perdida” de Armando Palacio Valdés, son ahora parte del salto hacia el futuro que vive Canzana, uno de los escenarios lavianeses de la novela. Tan es así que Nolo y Demetria están ahí, en uno de los 8 murales de distintos artistas que decoran Canzana, por sugerencia de la inteligencia artificial IA. Bastian Prendes, uno de los muralistas participantes en el proyecto “Inteligencia rural” presentó un boceto de mural en el que estaba esa puesta de sol. La IA sugirió a la asociación de vecinos, impulsora de la iniciativa, que incluyesen a los dos personajes. Así se hizo, Bastian los pintó sentados en un banco ante el impresionante paisaje.

Mural de Bastian Prendes en Canza, Laviana, que representa a Nolo y Demetria mirando a Peña Mea, al fondo / Juan Plaza / Juan Plaza

"Inteligencia rural"

Nolo y Demetria son solo parte de un proyecto que va mucho más allá y que convierte a Canzana en una aldea menos perdida y más conectada al mundo que nunca. “Inteligencia rural”, financiado por la Fundación Caja Rural y con la colaboración del Ayuntamiento de Laviana, utiliza la IA para esos murales que han cambiado la imagen del pueblo pero también para muchas más cosas que más allá de lo estético mejorarán la vida de los habitantes de la localidad.

Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural, visitó este jueves Canzana para conocer de primera mano esa pequeña gran revolución. David Hevia, secretario de la asociación de vecinos, fue el encargado de explicar lo que tienen en marcha y que se basa en “aplicar la inteligencia artificial a cuestiones cotidianas”.

Por la izquierda, Julio García, Eva Pando y David Hevia, junto a uno de los murales de Canzana, en Laviana / Juan Plaza / Juan Plaza

Sensores y cámaras

Canzana pasará a ser un pueblo completamente monitorizado. El proyecto incluye la instalación de una red wifi, “que permitirá dar mayor uso al Centro Social, ya que aquí no tenemos internet”, y dos redes Lora, protocolos de comunicación inalámbrica de bajo consumo y largo alcance diseñados para el “Internet de las Cosas”. La asociación de vecinos instalará sensores en los depósitos de agua y las fuentes del pueblo. “Parece mentira pero en las zonas rurales de Asturias hay veces que tenemos problemas de abastecimiento de agua”, señaló Hevia. De este modo conocerán en tiempo real la cantidad de agua que mana de las fuentes y los litros que tienen acumulados en los depósitos. “Eso nos permitirá saber si podemos gastar más o menos agua”. No se queda ahí, esos datos se cruzarán con los de una estación meteorológica y también con las previsiones del tiempo, “así que podemos saber cómo van a estar los depósitos dentro de unos días”. Ese sistema puede enviar alertas a los vecinos o al Ayuntamiento de Laviana. La idea es colocar también cámaras en alguno de esos depósitos. Esas cámaras tendrán una función clave, la seguridad. No solo por si hay algún acto vandálico o intruso sino algo que puede preocupar más a los vecinos, los incendios. Las cámaras podrán registrar si hay algún incendio forestal próximo al pueblo, algo que sucede con cierta periodicidad, y alertar a los vecinos y a los servicios de emergencia.

David Hevia muestra los sensores y equipos que se instalará en Canzana, Laviana / Juan Plaza / Juan Plaza

Control de las huertas y el ganado

Los sensores se instalarán por todo el pueblo, también en las huertas, “para conocer el grado de humedad o el PH de la tierra y saber si es necesario regar o qué es mejor plantar”. También se colocarán en las cuadras y los espacios destinados al ganado. En total serán más de medio centenar de sensores que enviarán datos a una “nube”. El tratamiento de esos datos con un software específico y la inteligencia artificial ofrecerá a los vecinos información detallada de la situación en que se encuentran sus depósitos o sus huertas.

Hay detalles que aunque parezcan menores son muy útiles para una localidad pequeña como Canzana. En el Centro Social se instalarán cerraduras inteligentes que facilitarán el uso del equipamiento. “Puede parecer poca cosa pero si los lunes y los jueves a las once de la mañana hay clase de inglés que da un vecino de manera gratuita, podemos programar la cerradura para que la puerta se abra a esa hora y no tengan que estar pendientes de si puede venir o no alguien de la asociación con la llave”.

Más inversiones

Los vecinos no se paran ahí. También han recuperado un Camín real y el Ayuntamiento de Laviana ha invertido 50.000 euros para la pista deportiva, el área recreativa y la señalización de los puntos de interés del pueblo. “Las asociaciones de vecinos son el motor de los pueblos y colaboramos en todo lo que podemos”, recalcó el alcalde de Laviana, Julio García.

Eva Pando se mostró “encantada” con todo lo hecho en Canzana bajo el paraguas de la convocatoria “Proyectos de impacto” de la Fundación Caja Rural, con la que se busca “fijar población joven en el medio rural”. Pando destacó como esa “Inteligencia rural” ayuda “a dinamizar Canzana” y mostró su esperanza a que sirva de ejemplo a otros pueblos y aldeas de Asturias.