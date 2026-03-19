El Principado rehabilitará este año dos naves del pozo Carrio para atraer empresas innovadoras del sector agroalimentario: se invertirán 2 millones
La agencia Sekuens ultima el proyecto de rehabilitación de la sala de máquinas y el taller de la antigua mina lavianesa, "ya hay empresas interesadas"
El Centro de Innovación del Pozo Carrio, en Laviana, es un proyecto que crece lento pero firme y que antes de finales de año dará un paso decisivo. En el segundo semestre de 2026 comenzarán las obras de dos de las naves de la antigua explotación minera, el taller y la sala de máquinas, para la “reindustrialización de tecnologías agroalimentarias”, como avanzó David González, director de Sekuens, la agencia de ciencia, competitividad empresarial e innovación del Principado de Asturias. González fue el encargado de abrir este jueves la jornada “Innovación abierta e impacto en el territorio”. El director de Sekuens explicó que el proceso para recuperar espacios ya está lanzado, “se está trabajando en el proyecto de arquitectura que está en su fase final para su aprobación”. Así, “en los próximos meses se encargará la obra y en el segundo semestre del año empezarán los trabajos”. La inversión en ese proyecto alcanza los dos millones de euros.
A partir de ahí, como apuntó Susana de la Fuente, gerente de Carrio Centro de Innovación, “se lanzará una convocatoria pública para empresas que quieran ocupar esos espacios”. González reveló que “ya hay empresas que quieren venir”.
La Asturias del futuro
En opinión del director de la agencia de ciencia del Principado, esa apuesta “va a tener mucho impacto” y se enmarca dentro de un proyecto “en el que estamos construyendo la Asturias de los próximos diez años”. Eso sí, matizó, “esto es un maratón, hay que tener paciencia e ir paso a paso”. No es ajeno David González, buen conocedor de la industria de Defensa, a que la situación de inestabilidad mundial puede incidir en el proyecto, pero está convencido de que “la incertidumbre no puede ser una excusa, porque más incertidumbre hubo en la época de nuestros padres y de nuestros abuelos”.
Agricultura y moscas
En la actualidad, el Centro de Innovación Carrio, es sede de dos proyectos empresariales, por un lado está la empresa murciana Entomo, que cuenta con una planta piloto en la que cría larvas y adultos de mosca soldado. También se experimenta con agricultura minera. La empresa Cantábrica Agricultura, en colaboración con el Serida, ha logrado que en la bocamina La Raya, en una de las galerías de Carrio, crezcan cultivos de alto valor añadido como guisante lágrima, wasabi o salicornia.
Es solo el principio de lo que se busca en el antiguo pozo minero lavianés. Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural, una de la treintena de entidades y empresas que participan en el Centro de Innovación, recalcó que “queremos que Carrio esté lleno de empresas innovadoras y sostenibles”. Pando habló de cómo “Redibujar el futuro” del medio rural con “riqueza, habitabilidad e identidad”. En su opinión, es necesario “dar vida al territorio a través del desarrollo económico y social” y eso debe hacerse “con humildad, confianza y compromiso”. La directora de la Fundación Caja Rural sostiene que “el sector primario puede generar muchos modelos de negocio” y puso como ejemplo el aprovechamiento de la castaña. “En Italia hay pueblos enteros que viven de la castaña y aquí la tenemos totalmente abandonada”. Pando hizo un repaso a todos los proyectos en los que participa su fundación para lograr “atraer población joven al medio rural”. Proyectos que abarcan lo social, lo comunitario, lo cultural, los servicios o lo puramente empresarial.
En la jornada de este jueves en el Centro de Innovación Carrio buscaba dejar patente que “frente a la despoblación del mundo rural, cada vez son más las entidades que dan un paso al frente y apuestan por modelos de negocio que construyen un impacto positivo en el territorio y abren oportunidades de futuro”. En la cita participaron, entre otros, Rubén Hidalgo, director de inversión de impacto de CAPSA; José Antonio Rísquez, director de innovación de COVAP; Javier Granero, director de Taxus Medioambiente; Estefanía Redondo, directora de comunicación y marketing de Bosquia; Nacho Cabal, arquitecto en F5 Proyectos y Arquitectura, o Aida Saiz, directora de innovación de Cafés el Globo.
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