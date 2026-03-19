Tiempo de espichas en Laviana: cinco localidades ofrecerán su sidra entre finales de marzo y mayo

Llega la primavera a Laviana y ya es tiempo de espichas. El concejo lavianés es el único, junto a San Martín del Rey Aurelio, que tiene regulada esta actividad en Asturias. Cinco serán las localidades del municipio que este año ofrezcan su sidra a los visitantes: Carrio, Villoria, Ribota, Boroñes y Puente d'Arcu.

Estas tradicionales celebraciones, en las que la sidra es protagonista ("espichar" es abrir el tonel de sidra), se iniciarán el fin de semana del 27 al 29 de marzo, y se prolongarán hasta el último fin de semana de mayo (29 a 31). Comenzarán las espichas pro Villoria, en el centro cultural El Texu (27 y 28 de marzo) y por Boroñes (comisión de Festejos Santa Rita), Ribota y Puente d'Arcu (27, 28 y 29 de marzo).

Ya en abril, habrá espicha en Ribota y Puente d'Arcu (días 2, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18 y 19, tres fines de semana) y también en Carrio (mismas fechas, añadiendo el día 1 y el fin de semana del 24, 25 y 26 de abril).

Finalmente, en mayo, volverá a haber espicha en Carrio, esta vez organizada por la Asociación La Ballena, los fines de semana del 22, 23 y 24 y del 29 al 31.

Las espichas están reguladas en Laviana desde mediados de los años 90, con una modificación de normativa hace algo más de una década. La sidra debe ser "de producción propia", y la comida que se ofrezca, con huevos cocidos, embutidos y carnes curadas (lacón, chorizo, jamón), quesos, empanadas y los populares "concejales", bacalao rebozado y frito.

Recientemente, además, en la comarca del alto Nalón se ha impulsado la creación de una Asociación de Sidra Casera y de la Manzana del Alto Nalón, que ya está impulsando actividades como cursos de poda de manzanos.