Tiempo de espichas en Laviana: cinco localidades ofrecerán su sidra entre finales de marzo y mayo
Las primeras celebraciones serán el fin de semana del 29 al 31 de este mes en Boroñes, Ribota, Puente d'Arcu y Villoria
L. Díaz
Llega la primavera a Laviana y ya es tiempo de espichas. El concejo lavianés es el único, junto a San Martín del Rey Aurelio, que tiene regulada esta actividad en Asturias. Cinco serán las localidades del municipio que este año ofrezcan su sidra a los visitantes: Carrio, Villoria, Ribota, Boroñes y Puente d'Arcu.
Estas tradicionales celebraciones, en las que la sidra es protagonista ("espichar" es abrir el tonel de sidra), se iniciarán el fin de semana del 27 al 29 de marzo, y se prolongarán hasta el último fin de semana de mayo (29 a 31). Comenzarán las espichas pro Villoria, en el centro cultural El Texu (27 y 28 de marzo) y por Boroñes (comisión de Festejos Santa Rita), Ribota y Puente d'Arcu (27, 28 y 29 de marzo).
Ya en abril, habrá espicha en Ribota y Puente d'Arcu (días 2, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18 y 19, tres fines de semana) y también en Carrio (mismas fechas, añadiendo el día 1 y el fin de semana del 24, 25 y 26 de abril).
Finalmente, en mayo, volverá a haber espicha en Carrio, esta vez organizada por la Asociación La Ballena, los fines de semana del 22, 23 y 24 y del 29 al 31.
Las espichas están reguladas en Laviana desde mediados de los años 90, con una modificación de normativa hace algo más de una década. La sidra debe ser "de producción propia", y la comida que se ofrezca, con huevos cocidos, embutidos y carnes curadas (lacón, chorizo, jamón), quesos, empanadas y los populares "concejales", bacalao rebozado y frito.
Recientemente, además, en la comarca del alto Nalón se ha impulsado la creación de una Asociación de Sidra Casera y de la Manzana del Alto Nalón, que ya está impulsando actividades como cursos de poda de manzanos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Apuñalado un conductor de un autobús 'búho' que cubría la línea entre Langreo y Oviedo: sufre un corte profundo en el cuello y el agresor está identificado
- Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
- Tres heridos tras irrumpir un hombre a hachazos de madrugada en un bar de La Felguera: el agresor ha sido detenido
- El angustioso relato de los compañeros del conductor de un 'búho' apuñalado en Langreo: 'El autobús estaba lleno de sangre; si el corte del cuello lo coge más abajo, lo mata
- La detención por el apuñalamiento del conductor de un 'búho' en Langreo: el presunto agresor acudió al hospital al sentirse indispuesto y allí reconoció los hechos
- Empieza la obra de la nueva central hidroeléctrica que producirá energía para 2.000 hogares: EDP ya construye su planta en la presa de Rioseco
- Aparcar en el HUCA, misión casi imposible para los pacientes con discapacidad: un mierense lidera un frente contra el uso fraudulento de las plazas reservadas
- Laviana ya saborea el cabritu: la fiesta culinaria comienza con un elevado volumen de reservas y un amplio programa lúdico