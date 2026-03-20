Laviana celebrará la quinta edición de su comida en la calle el sábado 16 de mayo
El encuentro popular tiene como objetivo apoyar la organización de la gran fiesta del concejo, el Descenso Folklórico
La quinta edición de la comida en la calle de Laviana, que impulsa la Asociación Llavianeses poel Descensu en colaboración con el Ayuntamiento, ya tiene fecha. Será el sábado 16 de mayo, y su objetivo, como en ediciones anteriores, es apoyar la organización de la gran fiesta del verano en el concejo, que tendrá lugar el 22 de agosto.
Por el momento, la comida en la calle también tiene fecha, 16 de mayo. En las próximas semanas se irán desgranando "los detalles" para poder participar en ella, tal y como indican los organizadores. Cada edición cuenta con entre 2.500 y 3.000 inscritos.
Carteles
Además, hasta el 12 de abril, está abierto el plazo para participar en el concurso de carteles, la imagen que representará a la fiesta este 2026. Esta será la XXXIII edición del Concurso Nacional de Carteles murales del Descenso Folklórico del Nalón, fiesta que cumplirá 57 ediciones.
Los carteles que se presenten a concurso deberán tener un tamaño de 50 centímetros de ancho y 70 de alto, en formato digital. El tema es libre, pero "tendrá que significarse como un reclamo turístico, claramente inspirado en el Descenso Folklórico del nalón, recogiendo su espíritu y animando a la participación".
El premio para el ganador será de 750 euros. El fallo se hará público el sábado 16 de mayo, en la comida en la calle que organiza la Asociación Llavianeses pol Descensu.
Todos los carteles presentados se expondrán en el Cidan de Pola de Laviana, en una muestra que durará 15 días, a partir del 18 de mayo. Las bases íntegras pueden leerse en la web de la Asociación que impulsa la fiesta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Apuñalado un conductor de un autobús 'búho' que cubría la línea entre Langreo y Oviedo: sufre un corte profundo en el cuello y el agresor está identificado
- Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
- Tres heridos tras irrumpir un hombre a hachazos de madrugada en un bar de La Felguera: el agresor ha sido detenido
- El angustioso relato de los compañeros del conductor de un 'búho' apuñalado en Langreo: 'El autobús estaba lleno de sangre; si el corte del cuello lo coge más abajo, lo mata
- La detención por el apuñalamiento del conductor de un 'búho' en Langreo: el presunto agresor acudió al hospital al sentirse indispuesto y allí reconoció los hechos
- Empieza la obra de la nueva central hidroeléctrica que producirá energía para 2.000 hogares: EDP ya construye su planta en la presa de Rioseco
- Aparcar en el HUCA, misión casi imposible para los pacientes con discapacidad: un mierense lidera un frente contra el uso fraudulento de las plazas reservadas
- Laviana ya saborea el cabritu: la fiesta culinaria comienza con un elevado volumen de reservas y un amplio programa lúdico