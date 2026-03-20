Laviana celebrará la quinta edición de su comida en la calle el sábado 16 de mayo

La quinta edición de la comida en la calle de Laviana, que impulsa la Asociación Llavianeses poel Descensu en colaboración con el Ayuntamiento, ya tiene fecha. Será el sábado 16 de mayo, y su objetivo, como en ediciones anteriores, es apoyar la organización de la gran fiesta del verano en el concejo, que tendrá lugar el 22 de agosto.

Por el momento, la comida en la calle también tiene fecha, 16 de mayo. En las próximas semanas se irán desgranando "los detalles" para poder participar en ella, tal y como indican los organizadores. Cada edición cuenta con entre 2.500 y 3.000 inscritos.

Carteles

Además, hasta el 12 de abril, está abierto el plazo para participar en el concurso de carteles, la imagen que representará a la fiesta este 2026. Esta será la XXXIII edición del Concurso Nacional de Carteles murales del Descenso Folklórico del Nalón, fiesta que cumplirá 57 ediciones.

La primera edición de la comida en la calle de Laviana, en 2022. / FERNANDO RODRIGUEZ

Los carteles que se presenten a concurso deberán tener un tamaño de 50 centímetros de ancho y 70 de alto, en formato digital. El tema es libre, pero "tendrá que significarse como un reclamo turístico, claramente inspirado en el Descenso Folklórico del nalón, recogiendo su espíritu y animando a la participación".

El premio para el ganador será de 750 euros. El fallo se hará público el sábado 16 de mayo, en la comida en la calle que organiza la Asociación Llavianeses pol Descensu.

Noticias relacionadas

Todos los carteles presentados se expondrán en el Cidan de Pola de Laviana, en una muestra que durará 15 días, a partir del 18 de mayo. Las bases íntegras pueden leerse en la web de la Asociación que impulsa la fiesta.