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El periodismo asturiano y el mexicano, unidos en un encuentro en Veracruz

El lavianés Carlos Cuesta ofreció una charla a profesionales de la ciudad, y del encuentro salió la propuesta de un "hermanamiento"

Carlos Cuesta, cuarto por la izquierda, atrás, con la directiva de la APEV, en Veracruz.

Carlos Cuesta, cuarto por la izquierda, atrás, con la directiva de la APEV, en Veracruz. / C. C.

L. Díaz

Pola de Laviana

Cita transoceánica para dar a conocer las Cuencas y el turismo español. El periodista lavianés Carlos Cuesta está estos días en México, en Veracruz, donde mantuvo un encuentro con periodistas de la asociación de la prensa de la ciudad. Entre los temas que se trataron, el turismo español, un hermanamiento periodístico España-México y la figura del mariscal Lorenzo de Solís Rodríguez, oriundo de Santibáñez de Murias, Aller, y que en el siglo XVII fue el encargado de fortificar el puerto de Veracruz.

Cuesta, además, señaló que en la ciudad mexicana existen varias familias de origen lavianés, como "los Zapico y los Blanco", oriundos de La Chalana y Tiraña, "que cuentan con destacados negocios".

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El "hermanamiento" de periodistas impulsará también la "formación", así como intercambios con profesionales españoles de la FEPET (Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo) y de la APEV (Asociación de Periodistas del Estado de Veracruz).

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