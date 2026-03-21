El valle del Nalón tendrá dos servicios más en la línea de autobús a Gijón

La línea de autobús de Pola de Laviana a Gijón tendrá dos nuevos servicios de ida y vuelta a partir de este lunes, 23 de marzo, así, se alcanzan las 18 conexiones diarias entre ambos concejos, con rutas que dan servicio a otros municipios del corredor del Nalón, como San Martín del Rey Aurelio y Langreo.

Representantes de la Corporación municipal y del Principado, en el intercambiador de la Pola. | L. M. D. / L.M.D.

Las nuevas frecuencias, puestas en marcha por la consejería de Movilidad del Principado, saldrán de Pola de Laviana, a las 21.15 y las 22.15 horas, y de la plaza de Europa de Gijón a las 19.45 y las 20.45 horas. Los autobuses harán el trayecto por la autovía minera (AS-I).

18 conexiones de lunes a viernes

De este modo, se apunta desde el departamento que dirige el consejero Alejandro Calvo, “la oferta de transporte público del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) entre Laviana y Gijón queda configurada con 18 conexiones, de lunes a viernes, que cubren toda la demanda, dado que abarcan una amplia horquilla de horarios e incluyen cinco itinerarios diferentes, con paradas en enclaves estratégicos como el Hospital Universitario de Cabueñes”. Así, el primer servicio desde la capital lavianesa parte a las 06.15 horas y el último, a las 22.15. En sentido inverso, desde Gijón, el primer trayecto sale a las 07.00 horas y el último, a las 22.30 horas.

Todos los servicios están incluidos en las ventajas de la tarjeta Conecta, el billete único que permite moverse por toda Asturias por un máximo de 30 euros al mes. El Gobierno del Principado “seguirá trabajando para reforzar y mejorar la oferta de transporte público, eje de su apuesta por fomentar una movilidad más sostenible y accesible para toda la ciudadanía”.

Intercambiador

Dentro de esa batería de actuaciones, el Ejecutivo autonómico tiene en marcha inversiones por valor de 19,3 millones, procedentes de fondos europeos, para mejorar infraestructuras vinculadas al transporte público. En ese programa está incluido el nuevo intercambiador de la calle Pelayo, en Pola de Laviana, operativo desde el pasado octubre, y que ha supuesto un gasto de 273.460 euros.