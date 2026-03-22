Estándares del jazz en "La casina" de Laviana

La Casina del Jazz de Laviana, una iniciativa de la Asociación Cultural Comphasion, volvió a llenarse de música este fin de semana. Marco Martínez a la guitarra, Alejandro San Pelayo al contrabajo y Lara Howvenaar a la voz, ofrecieron una intensa sesión de bop y ritmos latinos sin perder las esencias del swing y el blues. Con un repertorio de estándares, fueron desgranando algunos de los temas más clásicos del orbe jazzistico de todos los tiempos bajo su personal, y ya madura, impronta.