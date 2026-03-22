De la mina a la mesa: el pozo Carrio contará con trece parcelas para empresas agroalimentarias

La transformación del pozo Carrio en "polo de innovación" del sector agroalimentario está en marcha. El espacio, según el proyecto remitido por Hunosa al Ayuntamiento de Laviana, contará con trece parcelas para industrias, divididas en tres plataformas, unidas por distintos puentes: la zona de Barredos, la plataforma central y el entorno del castillete, la denominada plataforma Carrio. Este proyecto pretende ordenar los más de 75.000 metros cuadrados que estarán disponibles para empresas: de la mina, a la mesa.

Además, se preservará patrimonio minero, manteniendo varios de los edificios y estructuras existentes en la antigua explotación minera. En la zona de Barredos se conservarán las oficinas, casa de máquinas, el ventilador y el edificio auxiliar. En la zona central -separada de las otras dos por el Corredor del Nalón y el río Nalón- se preservarán el almacén y el taller, mientras que en la plataforma de Carrio continuarán el castillete, las oficinas antiguas, las nuevas y el botiquín. También el histórico puente de Rimoria, ejemplo de ingeniería industrial.

Final de año

El espacio central y la de Barredos serán las primeras en las que está previsto actuar. Esta misma semana, David González, el director de Sekuens, la agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado, señalaba que en el segundo semestre de año comenzarán las obras en el taller y la sala de máquinas. Los trabajos tendrán un presupuesto de dos millones de euros. Susana de la Fuente, gerente de Carrio Centro -denominación de este nuevo parque empresarial para el sector agroalimentario- reveló que ya hay "empresas interesadas". Una de estas empresas ya está confirmada, será planta piloto para la "microencapsulación con proteínas de ingredientes funcionales", de la empresa Nucaps Nanotechnology, que invertirá 750.000 euros, creando una decena de empleos.

En total, se dispone de 4 millones de euros de fondos europeos otorgados a través del Instituto de Transición Justa. A ellos hay que añadir otros 2,7 millones que el Principado reserva de fondos propios para desarrollar el proyecto, en total, cerca de 6,7 millones.

Gráfico de la distribución provisional de parcelas. / Carrio Centro de Innovación

También hay en marcha, antes incluso de que haya naves adecuadas, dos iniciativas empresariales. Una, de titularidad público-privada (el Serida con Cantábrica Agricultura), usa la bocamina La Raya para experimentar con cultivos de alto valor, como guisantes lágrima, wasabi y salicornia, todos ellos productos muy apreciados en la alta gastronomía. El segundo, de la empresa murciana Entomo, es una planta piloto para la cría de larvas y adultos de mosca soldado, que se comen desechos industriales y además son altas en proteínas.

Desde el Centro de Innovación Carrio se señala que "la urbanización" prevista es "una condición necesaria para poder desplegar todo el potencial en los próximos años, es una pieza fundamental para que nuevas empresas, proyectos pilotos y centros demostradores encuentren aquí su espacio". "Este es un proyecto colectivo, con la convicción de que desde el medio rural se puede innovar y crear oportunidades".

El proyecto para convertir el antiguo pozo en un espacio de investigación alimentaria cuenta con el apoyo de una treintena de entidades y compañías, que ven en Carrio un espacio adecuado para "la innovación en este sector".