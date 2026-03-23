Barredos acoge la charla-taller "Dile adiós al dolor de espalda" este miércoles 25 de marzo
El acto tendrá lugar a las 18.00 horas, en las antiguas escuelas de La Cagüernia, con la presencia de la fisioterapeuta Eva Vega.
L. Díaz
Charla sobre salud en Barredos. Este miércoles 25 de marzo, a partir de las 18.00 horas, se celebrará la charla-taller "Dile adiós al dolor de espalda", que impartirá Eva Vega, fisioterapeuta en el centro de salud de Pola de Laviana. Será en las antiguas escuelas de La Cagüernia, en Barredos.
La charla ha sido organizada por la Unión Vecinal del Pueblo de Barredos, en colaboración con la Escuela de Salud del Valle del Nalón y con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).
Uno de los principales objetivos de la Escuela de Salud es precisamente difundir y dar a conocer buenos hábitos que repercuten en una mejor salud. La actividad de este miércoles 25 en Barredos no solo será una charla, tendrá una parte práctica, en la que la fisioterapeuta enseñará a los asistentes mejores posturas para decirle "adiós al dolor de espalda".
Además de este tipo de actividades con asociaciones vecinales, como es el caso, la Escuela también tiene un intenso programa anual con los centros educativos del Valle del Nalón, con planes como el de "La conquista de la boca sana", "Alimentación saludable", "ESO por la salud" o "Ni ogros ni princesas".
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