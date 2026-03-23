El IES David Vázquez de Pola de Laviana y el colegio Poeta Antòn de Candás, los mejores "Detectives climáticos" de Asturias

El IES Bernaldo de Quirós de Mires acogió este lunes la jornada de exposición de los proyectos de los "Detectives climáticos", un programa educativo en el que participan decenas de centros de primaria y secundaria de Asturias. Tras las exposiciones y las deliberaciones del jurado, finalmente fueron dos los centros elegidos para representar a Asturias en la cumbre nacional: los alumnos del IES David Vázquez Martínez de Pola de Laviana y los del colegio público Poeta Antón de Mari-Reguera de Candás.

En el programa de "Detectives climáticos", un reto impulsado por la Agencia Espacial Europea (ESA), se involucró el Centro de Profesores y Recursos (CPR) de las Cuencas, también encargado de organizar la fase final, el encuentro realizado en Mieres. Una jornada en la que se reunió a "alumnado, profesorado y comunidad educativa, en torno a una experiencia que pone en valor el conocimiento científico escolar y su capacidad para abordar retos globales desde lo local".

El proyecto formó al profesorado de toda la región para "guiar al alumnado en todas las fases del proceso investigador: desde la identificación de problemas climáticos en su entorno hasta el diseño de investigaciones y la comunicación de resultados". De esta forma, finalmente, el jurado que escuchó este lunes las exposiciones de los participantes decidió destacar el trabajo del equipo "Requexu" del IES David Vázquez Martínez de Pola de Laviana, con su trabajo "¿Asturias refugio climático?". También se eligió para ir a la fase final a los peques del colegio Poeta Antón de Candás, con el proyecto denominado "Las carabelas portuguesas en nuestro mar Cantábrico".

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El inicio de la exposición del grupo del IES David Vázquez. / Cedida a LNE

Desde la organización se subrayó que, con el éxito de la iniciativa este año en los centros educativos, "será replicada año tras año, dado el enorme interés suscitado y el impacto que tiene en los centros". El nivel general de los trabajos fue "excelente", y la decisión de acabar eligiendo dos proyectos, uno de un instituto y otro de un colegio, se debió a la "gran concurrencia" a la iniciativa "Detectives climáticos".