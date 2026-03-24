El colegio Maxiliano Arboleya de Barredos cumple 50 años y busca fotos y documentos para recopilar su historia

El colegio público Maximiliano Arboleya de Barredos cumple este curso 50 años, y lo quiere hacer organizando una serie de actos conmemorativos, incluyendo un día de convivencia, el 30 de mayo, para todos aquellos que forman o formaron parte de la comunidad educativa: alumnos, profesores, familiares... También quieren organizar una gran exposición fotográfica, con imágenes que recojan la historia del centro.

Por este motivo, desde el colegio piden la colaboración "de todas aquellas personas que hayan tenido relación con el colegio a lo largo de estos 50 años, alumnos, maestros, familias, personal no docente, trabajadores del centro, así como antiguos integrantes de las asociaciones de madres y padres, entre otros". Su intención es "recopilar fotografías antiguas del centro y de su alumnado, realizando diferentes actividades, escritos con pequeños recuerdos y anécdotas, o cualquier material que nos ayude a reconstruir la historia viva del colegio y rendir homenaje a todas las personas que han formado parte de ella".

A partir de estas fotos y documentos, se quiere realizar "un documento audiovisual y gráfico conmemorativo, en el que compartir estas imágenes y recuerdos". Desde el claustro del Maximiliano Arboleya se destaca que "cualquier aportación, por pequeña que parezca, será bienvenida, y contribuirá a dar forma a la celebración, que quiere mirar al pasado con cariño, al presente con orgullo y al futuro, con ilusión".

Contacto

Para hacer llegar los materiales, el colegio ha habilitado un correo electrónico: 50aniversariomaximili@gmail.com. Los escritos deberán estar firmados con nombre y apellidos, explicando la relación con el centro. Además, para resolver cualquier duda se puede llamar al teléfono del colegio de Barredos, el 985 60 05 75.