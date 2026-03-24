"Radio Carbayín" rinde homenaje a los grandes del humor, como Martes y 13 o los Monty Python este viernes en Pola de Laviana
La obra teatral tendrá lugar a las 19.30 horas, en el escenario de la Casa de Cultura
L. Díaz
Nueva cita con el teatro en Pola de Laviana. En esta ocasión, con los integrantes del grupo Teatro Carbayín, que llevarán a escena una obra muy especial: "Radio Carbayín. L'humor de la nuesa vida", en la que rinden homenaje a algunos de los cómicos que han marcado a los integrantes de la agrupación.
La representación tendrá lugar este viernes 27 de marzo, a partir de las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Pola de Laviana. Las entradas ya pueden comprarse en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón).
Con dirección de José Ramón Oliva, que protagoniza la obra junto a Nacho Fernández, en "Radio Carbayín" se podrá ver un accidentado programa de radio, en el que los actores parodiarán algunos de los gags más conocidos de humoristas como Martes y 13, Les Luthiers, Tip y Coll, Pajares, los Hermanos Calatrava, Tricicle e incluso de los británicos Monty Python.
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