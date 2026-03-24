"Radio Carbayín" rinde homenaje a los grandes del humor, como Martes y 13 o los Monty Python este viernes en Pola de Laviana

Nueva cita con el teatro en Pola de Laviana. En esta ocasión, con los integrantes del grupo Teatro Carbayín, que llevarán a escena una obra muy especial: "Radio Carbayín. L'humor de la nuesa vida", en la que rinden homenaje a algunos de los cómicos que han marcado a los integrantes de la agrupación.

La representación tendrá lugar este viernes 27 de marzo, a partir de las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Pola de Laviana. Las entradas ya pueden comprarse en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón).

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Con dirección de José Ramón Oliva, que protagoniza la obra junto a Nacho Fernández, en "Radio Carbayín" se podrá ver un accidentado programa de radio, en el que los actores parodiarán algunos de los gags más conocidos de humoristas como Martes y 13, Les Luthiers, Tip y Coll, Pajares, los Hermanos Calatrava, Tricicle e incluso de los británicos Monty Python.