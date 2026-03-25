Nace la RC15 Academy, el nuevo proyecto de Roberto Canella para la formación futbolística de los jóvenes

El lavianés Roberto Canella jugó en el Sporting entre 2006 y 2019 y dejó el equipo gijonés siendo su capitán. No en vano, es uno de los nombres que estarán en el futuro "paseo de la fama" rojiblanco, en las inmediaciones del estadio de El Molinón, toda una leyenda en el equipo. Tras su retirada del fútbol como jugador, el lavianés tiene ahora un proyecto deportivo, vinculado a la formación futbolística de niños y jóvenes, cuya andadura comenzará esta próxima semana en su concejo: la RC15 Academy, que se presentó en el Cidan de la Pola.

La Academia de Roberto Canella empieza su actividad con unas jornadas de tecnificación en Laviana, los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril -en Semana Santa- que ya tienen sus plazas agotadas. En Laviana tiene previsto desarrollar más actividades durante el verano, y ampliar su actividad por todo el valle del Nalón. El excapitán del Sporting no estará solo en su aventura formativa con chavales de entre 6 y 15 años. Con él estarán, como director metodológico y entrenador, Alfonso Corte; como entrenadores de porteros, Víctor Herrero y Damián San Pedro; como entrenadores colaboradores, otros dos exjugadores del Sporting como Alberto Lora e Iván Hernández; y Esteban Alonso como nutricionista.

Presentación

En la presentación del proyecto estuvieron acompañados del alcalde de Laviana, Julio García, y del concejal de Deportes, José Otero. La metodología de la academia futbolística, que ofrecerá entrenamientos especializados a pequeños grupos, se basa en el método Coerver, un sistema enfocado al desarrollo de la técnica individual, el control del balón y la creatividad. La premisa es que, para jugar bien en equipo, es necesario jugar bien con el balón.

Participantes en el campus Roberto Canella de 2025. / Cedida a LNE

Canella, muy comprometido con las actividades deportivas en Laviana, da nombre a un campus futbolístico en el que participa todos los veranos y que lleva ya celebrándose 13 ediciones, siempre con enorme participación, más de 150 chavales la última edición. Roberto Canella inició su andadura futbolística en el Alcava de Pola de Laviana, para pasar luego la mayor parte de su carrera en el Sporting, con el paréntesis de una campaña en el Deportivo de La Coruña, y terminar su carrera en el Lugo, Calahorra y Marino.