Foro acusa al Principado de "incumplir el mandato" del Parlamento asturiano al "renunciar" al desdoblamiento del Corredor del Nalón

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha acusado este jueves en Pola de Laviana al Gobierno regional presidido por Adrián Barbón de "incumplir el mandato" de la Junta General del Principado de Asturias "al renunciar al desdoblamiento del Corredor del Nalón" (AS-117), una infraestructura "clave para la seguridad vial y el desarrollo de la Cuenca del Nalón".

Pumares denunció que la decisión de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de "sustituir" el desdoblamiento por la construcción de carriles de incorporación y salida en ocho enlaces supone una alternativa "claramente insuficiente" que no resuelve los problemas estructurales de capacidad y siniestralidad de la vía y "un claro retroceso" respecto a los "compromisos adquiridos". Y "especialmente grave si se tiene en cuenta que el propio Parlamento asturiano aprobó por unanimidad en febrero de 2024 una Proposición No de Ley instando al Gobierno a licitar el desdoblamiento del Corredor del Nalón" durante la presente legislatura. Advirtió Pumares que "el Ejecutivo está desoyendo de forma evidente la voluntad del Parlamento asturiano".

Adrián Pumares, en la Junta. / Foro

Ante esta situación, el portavoz parlamentario ha anunciado que Foro Asturias presentará "una iniciativa parlamentaria en la Junta General para rechazar expresamente la propuesta del Gobierno de sustituir el desdoblamiento de la AS-117 por actuaciones parciales en distintos enlaces". Asimismo, la iniciativa instará al Consejo de Gobierno a "iniciar con urgencia todos los trámites necesarios para proceder, con la mayor brevedad posible y en todo caso antes del final de la legislatura, al desdoblamiento del Corredor del Nalón".

Mientras esta actuación no se materialice, Foro Asturias reclama, tal y como recordó Pumares, "la adopción inmediata de medidas para reducir la siniestralidad de la vía, entre ellas el refuerzo de los controles de velocidad, la presencia de agentes de tráfico y la habilitación de un tercer carril reversible que permita adaptarse a las necesidades del tráfico". La iniciativa también reclamará al Gobierno de Barbón la "mejora de las conexiones de transporte público" en la cuenca del Nalón, como parte de una respuesta integral a los problemas de movilidad del territorio.

Tráfico

Señaló Pumares que, "según los datos del año 2019, circulan diariamente por la AS-117 22.387 vehículos, lo que sitúa a esta vía como la de mayor capacidad del Principado de Asturias que está sin desdoblar". Y añadió que "Foro lleva mucho tiempo reclamando la elaboración de los estudios necesarios para proceder al desdoblamiento del Corredor del Nalón" mientras "los sucesivos gobiernos del Principado de Asturias han ignorado esta necesidad, utilizando para ello excusas relativas a la imposibilidad económica, técnica y medioambiental de acometer la obra".

Pumares concluyó con que "renunciar al desdoblamiento del Corredor del Nalón es renunciar al futuro de la Cuenca Minera. Vamos a exigir que se cumpla el mandato de la Junta General y los compromisos adquiridos con los asturianos".