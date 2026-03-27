Laviana recupera la procesión del encuentro del Nazareno y la Virgen Dolorosa tras décadas sin celebrarse
El concejo contará con un amplio programa de actividades religiosas esta Semana Santa
Laviana contará esta Semana Santa con un amplio programa de actividades religiosas y una de ellas será una novedad, tras décadas sin celebrarse. "El Jueves Santo vamos a recuperar una cosa que se hacía antiguamente, que es el encuentro de la Virgen con Jesús". Después de la misa, a las 20.30 el Nazareno saldrá en procesión (como se hacía habitualmente) hasta la plaza de la Pontona, pero "allí tendrá lugar el encuentro con la Virgen Dolorosa. Y después ya siguen la procesión los dos juntos", señaló Luis Fernández, párroco de Laviana.
Fernández detalló que "hace muchísimos años que aquí no se hace, pero en muchos sitios sí es muy típico". Desde que el actual párroco recuperó las procesiones, hace nueve años, este encuentro no se ha hecho y, antes de eso, las procesiones llevaban "como 80 años sin hacerse, con lo cual estamos hablando de décadas".
Para este sábado "si el tiempo lo permite" está prevista en la Pola la representación de la Pasión de Cristo, en la plaza de la Iglesia. "El problema es que se puede hacer solo si no llueve, porque tienen que hacerse en el exterior", señaló el párroco. Para la jornada del sábado hay una previsión con una elevada probabilidad de lluvia, con lo que la actividad está en el aire.
Bendiciones
Este sábado también habrá bendiciones del ramo en Lorío, Entralgo, Tolivia y Pola de Laviana, y el domingo en Barredos, Villoria y El Condao. El miércoles será el besapiés al Nazareno y la ofrenda floral. Junto a la citada procesión del Nazareno y la Virgen del Jueves Santo, el Viernes Santo, por la tarde, será, en El Condao, la procesión del Cristo de la Salud y el sábado por la mañana, a las 12.00, será la procesión de la Virgen de Dolorosa de la Soledad, en la Pola.
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