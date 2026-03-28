Mejores accesos peatonales a la zona de baños, sendas más anchas y piedra para el mobiliario: las peticiones de Laviana para culminar la recuperación del río en La Chalana

El gobierno local de Laviana ha reclamado al Gobierno central un paquete de mejoras vinculadas al proyecto de renaturalización del Nalón a su paso por La Chalana. Entre ellas, figuran potenciar los accesos peatonales al río para favorecer el "uso lúdico" del Nalón, con un entorno de baños, tipo playa fluvial, y también para los pescadores. Los trabajos, que desarrolla la empresa Excade, tienen un presupuesto total de 1,6 millones de euros.

Los responsables del ejecutivo municipal aprovecharon, para plantear su petición, la visita del secretario de Estado de Medio Ambiente (del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico), Hugo Morán, que acudió a Laviana acompañado por el Alcalde, Julio García, y por la por la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Bárbara Monte. Visitaron las obras de recuperación ambiental del río Nalón a su paso por La Chalana, que están en su recta final. "Ha sido una visita muy importante porque ha servido para que desde el propio Ministerio, organismo que financia las obras, se viera ‘in situ’ el resultado espectacular de las mismas", destacó el gobierno local.

Los responsables municipales señalaron también que esas obras "han dado un aspecto renovado a la zona gracias a la limpieza del cauce, las rampas para las embarcaciones del Descenso, la nueva pasarela, la comunicación por debajo del puente y con la senda que discurre paralela al Corredor, la renaturalización de ambas orillas o las nuevas zonas de esparcimiento en ambos márgenes del río".

Sugerencias

Se aprovechó la visita para "trasladar desde el Ayuntamiento al secretario de Estado, y que conociera de primera mano, otras sugerencias y peticiones del Ayuntamiento que mejorarían, aún más, la zona de La Chalana", argumentó el gobierno local. Entre las cuestiones planteadas estuvieron "la mejora de los accesos peatonales al río y el futuro mantenimiento de las obras, punto que el Ayuntamiento quiere que se asegure mediante un convenio de colaboración o una concesión que facilite ese mantenimiento y garantice en el futuro el aprovechamiento lúdico del Nalón a su paso por La Chalana y La Coaña". También se pide abordar "los anchos de las sendas peatonales para dar seguridad a peatones y bicicletas. Y también, se habló", prosiguieron las mismas fuentes, "sobre los acabados y materiales para las zonas de esparcimiento y descanso. El Ayuntamiento ha solicitado que sean de piedra y no de madera como está recogido en el proyecto, para garantizar su durabilidad".

Colectores

Otro tema "muy importante" para el gobierno local es el de las conexiones de los colectores. "Aunque se está trabajando en ello, se deben de asegurar y finalizar en esta obra, además de nuevos saneamientos de grupos de viviendas que impidan el vertido al río. Otra parte importante de la visita, fue la de la zona de la playa fluvial y el azud donde se remansa el agua y que se trata de mejorar en el proyecto para que la zona de baño sea accesible".

Todas estas cuestiones se han trasladado al secretario de Estado, señalaron los responsables del Ayuntamiento, "con el fin de redondear el proyecto que se culminará próximamente y que pretende que Laviana vuelva a ser un referente para el esparcimiento y uso lúdico del río Nalón".

Uno de los hitos de la obra fue, el pasado 20 de febrero, la instalación del emblema de la renovación del entorno del río, la nueva pasarela peatonal que une ambas orillas del Nalón en la zona.