Mejores accesos peatonales a la zona de baños, sendas más anchas y piedra para el mobiliario: las peticiones de Laviana para culminar la recuperación del río en La Chalana
El Alcalde planteó la propuesta al secretario de Estado de Medio Ambiente, que visitó las obras
El gobierno local de Laviana ha reclamado al Gobierno central un paquete de mejoras vinculadas al proyecto de renaturalización del Nalón a su paso por La Chalana. Entre ellas, figuran potenciar los accesos peatonales al río para favorecer el "uso lúdico" del Nalón, con un entorno de baños, tipo playa fluvial, y también para los pescadores. Los trabajos, que desarrolla la empresa Excade, tienen un presupuesto total de 1,6 millones de euros.
Los responsables del ejecutivo municipal aprovecharon, para plantear su petición, la visita del secretario de Estado de Medio Ambiente (del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico), Hugo Morán, que acudió a Laviana acompañado por el Alcalde, Julio García, y por la por la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Bárbara Monte. Visitaron las obras de recuperación ambiental del río Nalón a su paso por La Chalana, que están en su recta final. "Ha sido una visita muy importante porque ha servido para que desde el propio Ministerio, organismo que financia las obras, se viera ‘in situ’ el resultado espectacular de las mismas", destacó el gobierno local.
Los responsables municipales señalaron también que esas obras "han dado un aspecto renovado a la zona gracias a la limpieza del cauce, las rampas para las embarcaciones del Descenso, la nueva pasarela, la comunicación por debajo del puente y con la senda que discurre paralela al Corredor, la renaturalización de ambas orillas o las nuevas zonas de esparcimiento en ambos márgenes del río".
Sugerencias
Se aprovechó la visita para "trasladar desde el Ayuntamiento al secretario de Estado, y que conociera de primera mano, otras sugerencias y peticiones del Ayuntamiento que mejorarían, aún más, la zona de La Chalana", argumentó el gobierno local. Entre las cuestiones planteadas estuvieron "la mejora de los accesos peatonales al río y el futuro mantenimiento de las obras, punto que el Ayuntamiento quiere que se asegure mediante un convenio de colaboración o una concesión que facilite ese mantenimiento y garantice en el futuro el aprovechamiento lúdico del Nalón a su paso por La Chalana y La Coaña". También se pide abordar "los anchos de las sendas peatonales para dar seguridad a peatones y bicicletas. Y también, se habló", prosiguieron las mismas fuentes, "sobre los acabados y materiales para las zonas de esparcimiento y descanso. El Ayuntamiento ha solicitado que sean de piedra y no de madera como está recogido en el proyecto, para garantizar su durabilidad".
Colectores
Otro tema "muy importante" para el gobierno local es el de las conexiones de los colectores. "Aunque se está trabajando en ello, se deben de asegurar y finalizar en esta obra, además de nuevos saneamientos de grupos de viviendas que impidan el vertido al río. Otra parte importante de la visita, fue la de la zona de la playa fluvial y el azud donde se remansa el agua y que se trata de mejorar en el proyecto para que la zona de baño sea accesible".
Todas estas cuestiones se han trasladado al secretario de Estado, señalaron los responsables del Ayuntamiento, "con el fin de redondear el proyecto que se culminará próximamente y que pretende que Laviana vuelva a ser un referente para el esparcimiento y uso lúdico del río Nalón".
Uno de los hitos de la obra fue, el pasado 20 de febrero, la instalación del emblema de la renovación del entorno del río, la nueva pasarela peatonal que une ambas orillas del Nalón en la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un trabajador de 56 años en Gijón al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando estaba reparándolo
- Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
- La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
- El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
- El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
- Grave accidente laboral en Corvera: trasladan al HUSA a un trabajador que cayó de una escalera
- Me agarró por los pelos y me tiró al suelo mientras su perro atacaba al mío', dice la mujer herida en El Lauredal
- La nueva glorieta de acceso al área comercial de Parque Principado toma forma con el objetivo de que esté lista para el verano