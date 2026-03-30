Fallece en Guatemala el empresario lavianés Tino Saiz Concheso

El empresario y filántropo lavianés Tino Saiz Concheso, ha fallecido en Guatemala, país al que había emigrado hace más de 60 años. Saiz Concheso era un gran colaborador en la colonia española en ese país centroamericano. Además, fue fundador del hospital Virgen del Pilar, uno de los mejores centros sanitarios del país y persona muy influyente en esa sociedad hispanoamericana. Lavianés ejerciente y devoto de la Virgen del Otero, en su finca Asturias de la capital guatemalteca recibía afectuoso a todos los asturianos a modo de embajada