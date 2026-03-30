Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Fallece en Guatemala el empresario lavianés Tino Saiz Concheso

El asturiano, emigrado hace más de 60 años, había fundado en la capital del país el hospital Virgen del Pilar

Tino Saiz Concheso, en el centro, junto a Falo Faes, a la izquierda, y el periodista Carlos Cuesta, durante su última visita a Asturias

Tino Saiz Concheso, en el centro, junto a Falo Faes, a la izquierda, y el periodista Carlos Cuesta, durante su última visita a Asturias / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

El empresario y filántropo lavianés Tino Saiz Concheso, ha fallecido en Guatemala, país al que había emigrado hace más de 60 años. Saiz Concheso era un gran colaborador en la colonia española en ese país centroamericano. Además, fue fundador del hospital Virgen del Pilar, uno de los mejores centros sanitarios del país y persona muy influyente en esa sociedad hispanoamericana. Lavianés ejerciente y devoto de la Virgen del Otero, en su finca Asturias de la capital guatemalteca recibía afectuoso a todos los asturianos a modo de embajada

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
  2. Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
  3. Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo
  4. Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
  5. Atención conductores Asturianos: la Guardia Civil revisa las guanteras tras el anuncio en la autovía A-66
  6. Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera
  7. Incendio mortal en Langreo: 'Su mujer estaba convencida de que el marido estaba dentro del almacén porque había ido a colocar material; es terrible
  8. Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros y cuatro puntos un motorista que olvidó el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil busca con lupa

Fallece en Guatemala el empresario lavianés Tino Saiz Concheso

Fallece en Guatemala el empresario lavianés Tino Saiz Concheso

Mejores accesos peatonales a la zona de baños, sendas más anchas y piedra para el mobiliario: las peticiones de Laviana para culminar la recuperación del río en La Chalana

Laviana recupera la procesión del encuentro del Nazareno y la Virgen Dolorosa tras décadas sin celebrarse

Laviana recupera la procesión del encuentro del Nazareno y la Virgen Dolorosa tras décadas sin celebrarse

Foro acusa al Principado de "incumplir el mandato" del Parlamento asturiano al "renunciar" al desdoblamiento del Corredor del Nalón

Foro acusa al Principado de "incumplir el mandato" del Parlamento asturiano al "renunciar" al desdoblamiento del Corredor del Nalón

Nace la RC15 Academy, el nuevo proyecto de Roberto Canella para la formación futbolística de los jóvenes

Nace la RC15 Academy, el nuevo proyecto de Roberto Canella para la formación futbolística de los jóvenes

Barredos acoge la charla-taller "Dile adiós al dolor de espalda" este miércoles 25 de marzo

Barredos acoge la charla-taller "Dile adiós al dolor de espalda" este miércoles 25 de marzo

El colegio Maxiliano Arboleya de Barredos cumple 50 años y busca fotos y documentos para recopilar su historia

El colegio Maxiliano Arboleya de Barredos cumple 50 años y busca fotos y documentos para recopilar su historia

"Radio Carbayín" rinde homenaje a los grandes del humor, como Martes y 13 o los Monty Python este viernes en Pola de Laviana

"Radio Carbayín" rinde homenaje a los grandes del humor, como Martes y 13 o los Monty Python este viernes en Pola de Laviana
Tracking Pixel Contents