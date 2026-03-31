Ciento ochenta chavales, en las pruebas de ciclismo en pista disputadas en el velódromo de Laviana

La Escuela Club Ciclista Senderos del Carbón de Laviana ejerció como anfitriona de la primera prueba de ciclismo en pista de los Juegos Escolares del Principado de Asturias, una competición en la que tomaron parte 180 chavales.

Los participantes se dividieron en cinco categorías, según las edades: alevín, infantil, cadete, principiante y promesa, tanto en masculino como en femenino. Las carreras se disputaron en el velódromo de Laviana, ubicado en las cercanías de la zona deportiva y educativa de la localidad de Barredos. Hubo "un gran ambiente", a pesar de la lluvia.

Participantes en una de las pruebas. / Senderos del Carbón

Presentación

Hace un par de semanas, se presentaba en La Chalana la escuela de ciclismo y los equipos de Senderos del Carbón, en Laviana, en un acto en el que estuvieron el presidente del equipo, Manuel Jorge Domínguez; el presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo, Manuel Prieto; el alcalde, Julio García, y la directora general de Deporte, Manuela Fernández.

Por el momento, la escuela y los equipos cuentan con un total de 24 corredores, divididos entre la escuela, el equipo de BTT Enduro y el de BTT Maratón. Los responsables de enseñar a los más pequeños son Laura Mercadal, Adrián Bejega y Manuel Antonio Ramos, mientras que el entrenador de los mayores es Jonathan García.

Concretamente, los componentes de los equipos son, en la escuela de ciclismo, Marcos Gómez, Jian Run, Pablo Menéndez, Muhammam Ali, Eneko Montes, Daniel Taberna, Manuel Ramos (alevines), Martín Cuesta, Ismail Abbas, Julen Nieblas, Alexis Bejega (principiante), Sofía Taberna (principiante femenina), Leo Fernández, Samuel Suárez y Luca Redondo (promesa). En el equipo BTT Enduro están Erik García (promoción), Felipe Casado (junio), Kevin Nazarí (sub-23), Norberto Serafín, Moreno Soncini (master 30), Adrián Viña y Jorge Jiméntez (master 40). Finalmente, en el equipo BTT Rally están Javier Rodríguez y Pablo González, ambos master 30.

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Los "Senderos del Carbón" son una apuesta del Ayuntamiento de Laviana, que ha habilitado más de 160 kilómetros de caminos en el concejo para la práctica de la bicicleta de montaña. Además, en Barredos, se cuenta con un velódromo para el ciclismo en pista. La afición al ciclismo en el municipio ha acabado derivando en la creación de la escuela "Senderos del Carbón" y sus equipos.