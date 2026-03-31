La Llampaces Vertical de Laviana corona a Jonatan Arobes y Marta Martínez Abellán entre sus 221 participantes

La Llampaces Vertical, que se celebra en Soto de Llorío, en Laviana, es una carrera de montaña distinta a la mayoría de este tipo de pruebas. Su seña de identidad es precisamente la "verticalidad", un recorrido corto, de 3,68 kilómetros, pero durísimo, con 820 metros de desnivel (22,3% de pendiente media), una carrera que es un sprint "picu arriba". Ese fin de semana se celebró la prueba, con 221 participantes, y que tuvo como ganadores al cántabro Jonatan Arobes y a la asturiana Marta Martínez Abellán, que además pulverizó el récord femenino de la prueba, deteniendo el crono en 38:25. Fueron los más rápidos en coronar Peña Escrita, a casi 1.150 metros de altura, punto final de la carrera.

En categoría masculina, los tres primeros clasificados llegaron espaciados, y con gran ventaja respecto al resto de participantes. El vencedor Jonatan Arobes invirtió 32:57, mientras que Jose Llado quedó segundo con un tiempo de 33:34 y Hugo Cerezo, tercero, con 34:42. Más de un minuto después entraba el cuarto clasificado, el madrileño Alberto Agúndez.

En la categoría femenina, Marta Martínez Abellán entró con 4:40 de ventaja sobre la segunda, Sara Herrero (43:05). Tercera fue Beatriz Tenreiro, con 43:35.

El podio femenino, con Marta Martínez en el centro, Sara Herrero a la izquierda y Beatriz Tenreiro a la derecha. / Llampaces Vertical

Además, en la Llampaces Vertical también se disputó el campeonato de Asturias de carreras verticales infantil y cadete, con 28 participantes. La carrera se integra en el campeonato de Asturias Vertical que organiza la FEMPA, Federación de Deportes de Montaña del Principado de Asturias.