Las leyendas del ciclismo de Laviana protagonizan un mural en el nuevo centro de recepción turístico-deportivo de La Chalana

Los ciclistas Manuel Jorge Domínguez, Benjamín Noval, Guillermo Arenas, Aladino García, el joven Benjamín Noval Junior y el inolvidable Manolo Portal, promotor del mundo ciclista de Laviana, protagonizan un mural que decorará la entrada del nuevo Centro de Recepción Turístico-Deportivo de La Chalana. Un mural que ha sido diseñado y ejecutado por la joven pintora lavianesa, Beatriz Barbón “Oniria Atelier”, con la colaboración de Lucia González “Xareu Arte”.

Se trata, tal y como se indica desde el gobierno lavianés, de "un homenaje a aquellos jóvenes que pusieron a la cantera lavianesa en el mapa del ciclismo español, con mucho esfuerzo y dedicación" y en el que también se incluye "a la figura entrañable y entregada de Manolo Portal, alma incansable, que trabajó y financió centenares de pruebas deportivas, dando cabida a la afición por la bicicleta en Laviana". Una afición, la del ciclismo, que sigue muy viva hoy en Laviana, con deportistas como el joven Benjamín Noval, una de las principales promesas de este deporte a nivel mundial.

Varios de los protagonistas del mural, con el Alcalde. / LNE

En el encuentro celebrado con motivo de una visita al centro y al mural "se escucharon muchas anécdotas de aquellas épocas, desde cómo se entrenaba, la falta de medios existente hasta que un equipo se fijaba en ellos o cómo, las bicicletas se tenían que devolver cada finalización de temporada". Recuerdos también de figuras como Miguel Induráin, con su afabilidad, o el fuerte carácter de Peio Ruiz Cabestany.

Por su parte, el alcalde de Laviana, Julio García, agradecía a los exciclistas lavianeses su predisposición y aceptación de este homenaje, “porque no se puede hablar de ciclismo en Laviana sin contar con vosotros, y porque fuisteis los que nos empujasteis a tener afición por la bicicleta en toda esta comarca”.