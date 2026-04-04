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Las procesiones ganan adeptos en Laviana: así fue el paso de la Soledad este Sábado Santo

Cientos de fieles acompañaron a la imagen de la Virgen, que recorrió las calles más céntricas de la Pola

Procesión de la Soledad de la Virgen en Pola de Laviana

Procesión de la Soledad de la Virgen en Pola de Laviana / D. O.

David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

La tradición de procesiones en Semana Santa en Laviana, que tuvo un paréntesis de varias décadas, se va asentando poco a poco desde que el párroco, Luis José Fernández, las recuperase hace nueve años. Y si el tiempo acompaña, más aún.

Fue lo que ocurrió este sábado, sol, calor y muchos de fieles acompañando el paso de la Soledad de la Virgen, uno de los actos centrales del intenso calendario de celebraciones de Semana Santa que organiza la unidad pastoral de Laviana bajo la tutela de Luis José Fernández, que hace once años, cuando era el cura más joven de Asturias, se puso al frente de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en La Pola.

Procesión de la Soledad de la Virgen en Pola de Laviana

Procesión de la Soledad de la Virgen en Pola de Laviana / D. O.

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Al filo de la una de la tarde la banda de música tocaba el himno nacional mientras los monaguillos marcaban el camino y las mujeres con mantilla negra y velas abrían la comitiva. El público, en silencio, se sumó al recorrido.

Cofradía de Nuestro Jesús Nazareno

Los miembros de la Cofradía de Nuestro Jesús Nazareno, encargados de organizar las procesiones y de portar los pasos en la Semana Santa lavianesa, demostraron una vez más su pericia para sacar el de la Soledad de la Virgen de la iglesia parroquial.

Las procesiones de Semana Santa de Laviana van ganando adeptos y cada año son más los vecinos que acompañan los pasos por el centro de la capital del concejo. Una mañana veraniega en que la el olor a incienso volvió a hacerse notar en La Pola.

Procesión de la Soledad de la Virgen en Pola de Laviana

Procesión de la Soledad de la Virgen en Pola de Laviana / D. O.

Tras el paso de la Virgen, el párroco caminaba solo en silencio y recogimiento. A Luis Fernández le seguía la banda de música y los numerosos fieles que se sumaron al recorrido después de la oración de la Soledad, que había comenzado en el templo a las 12.00 horas.

Pola de Laviana no es la única localidad del concejo que celebra la Semana Santa. Barredos, Lorío, Villoria y Tolivia recordaron el Viernes Santo el vía crucis de Cristo. En El Condado, además, tuvo lugar la procesión del Cristo de la Salud rezando en el vía crucis. Un día antes, el Jueves Santo, a última hora de la tarde se celebró en Pola de Laviana la procesión de Jesús Nazareno. El sábado, tras la procesión de la Soledad, a las 22.00 horas se celebra la solemne vigila pascual de la unidad pastoral.

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Procesión de la Soledad de la Virgen en Pola de Laviana

Procesión de la Soledad de la Virgen en Pola de Laviana / D. O.

Misas dse Pascua

Para este domingo habrá misas de Pascua en distintos puntos de Laviana: Barredos (10.00 horas), Villoria (11.00 horas), Pola de Laviana (12.00 horas) y El Condado (13.00 horas).

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