Albino Suárez, el prolífico autor de Laviana, presentará dos nuevos libros el 13 de abril en la Pola
El escritor dará a conocer sus obras "Autores (de Laviana)" y "El camión de Portina"
L. Díaz
Albino Suárez (Laviana, 1933) no para. El prolífico autor lavianés, minero, poeta, recuperador de la memoria histórica del Alto Nalón, tiene listos dos nuevos libros, que serán los números 97 y 98 en su carrera. Se trata de "Autores (de Laviana)" y de "El camión de Portina". Ambos volúmenes se presentarán en un acto, el lunes 13 de abril, a las 19.00 horas, en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana.
En "Autores (de Laviana)", Suárez desarrolla un trabajo de investigación y recopilación sobre escritores del concejo, rescatando "nombres del ayer y poniendo en valor a los de hoy". Por su parte, en "El camión de Portina", vuelve a recuperar temas e historias del municipio.
En la presentación, Albino Suárez estará acompañado por Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de Asturias; de Inés García, el músico Tante Blanco y del concejal de Cultura, Diego Barbón.