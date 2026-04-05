La huelga de conductores de autobús en las Cuencas entra en sus jornadas críticas con el fin de la Semana Santa

La huelga indefinida de conductores de autobús del grupo San Juan, que aúna a Transportes Zapico y Autobuses de Langreo, entra este lunes en sus jornadas críticas con el fin de las vacaciones de Semana Santa y la vuelta al trabajo y las aulas. Eso sí, tanto el transporte escolar como el de trabajadores están considerados esenciales dentro de los servicios mínimos fijados por la consejería de Movilidad del Principado.

Viajeros en el intercambiador de la calle Río Cares de Pola de Laviana / D. O.

Apuñalamiento

Los conductores iniciaron la huelga a las 00.00 horas del sábado para exigir medidas de seguridad en los vehículos después de que el pasado mes de marzo fuese apuñalado uno de sus compañeros que hacía la línea nocturna, el “búho”, entre Sama y Oviedo. Los profesionales exigen a la empresa la instalación de mamparas en los autobuses. La compañía se ha comprometido a implementar algunas medidas de seguridad como la activación de las cámaras de videovigilancia de las que disponen los vehículos, hacer cursos de formación y diseñar un protocolo de seguridad. Mantienen que el ataque a uno de los conductores fue un hecho puntual. Para los profesionales del volante la propuesta de la empresa no es suficiente y exigen las mamparas.

Seguimiento masivo en el Nalón

La incidencia se ha dejado notar especialmente en el valle del Nalón, donde el seguimiento del paro fue masivo y donde es previsible que a partir de este lunes los viajeros sufran aún más las consecuencias de la huelga. Los conductores han pedido comprensión a los usuarios.

Los servicios mínimos marcados por el Principado fijan la circulación de un 25 por ciento de los viajes habituales.

Servicios mínimos

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó el pasado miércoles la resolución que dicta que las líneas con cinco viajes al día quedarán reducidos a uno de ida y vuelta, las de 6 a 10 viajes pasarán a tener dos servicios de ida y vuelta, y las líneas que tienen más de diez viajes al día mantendrán solo el 25 por ciento de los servicios. Es decir, los servicios urbanos del Nalón y los viajes a Oviedo desde esta misma comarca y desde el Caudal se reducirán de 137 viajes en cada sentido a solo 46.

Con estos servicios mínimos fijados por el Principado, el autobús urbano que hace el servicio entre Laviana y Riaño tendrá solo 12 viajes en cada sentido, frente a los 50 que tiene por semana en sentido Riaño y los 49 en sentido Laviana.

Los conductores ya han mostrado su malestar por los servicios mínimos y por la forma de cumplirlos de la empresa.