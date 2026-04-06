Comienzan las labores del plan de desbroces y mantenimiento de las zonas verdes del concejo de Laviana

Los trabajos para el "mantenimiento de las zonas verdes y el arbolado" del concejo de Laviana ya han comenzado, y sus resultados empiezan a verse en distintas zonas de Barredos y la Pola. El Ayuntamiento de Laviana destina casi 250.000 euros a los trabajos, siendo la empresa adjudicataria, tras el concurso público, Lola Green.

Las labores de desbroce y mantenimiento empezaron, tal y como indicó el gobierno local, por las zonas verdes de los parques de Pola de Laviana y Barredos, además de por las zonas ajardinadas de esta segunda localidad.

El contrato incluye, según el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Laviana, el mantenimiento integral de las zonas verdes del concejo (parques y jardines); de las áreas recreativas; de las sendas peatonales; de las jardineras instaladas en el municipio; el mantenimiento del arbolado de alineación (el existente en calles, plazas...) y el mantenimiento específico de "las camelias". La duración del contrato es de 12 meses, prorrogable a un año más. Los trabajos empezaron a desarrollarse al día siguiente de la formalización del contrato. Entre los requisitos para hacerse con la obra, la empresa adjudicataria debe mantener un personal fijo de un oficial jardinero, un jardinero y dos auxiliares (4 trabajadores), demás de un camión de caja abierta con capacidad de carga de 3.500 kilos, y todo tipo de maquinaria y utensilios para poder llevar a cabo los desbroces y el mantenimiento.

Zonas

En total, se actuará para el "mantenimiento integral" de diez zonas distintas: Pola de Laviana (14.000 metros cuadrados), Barredos (5.581), Villoria (1.272), Tiraña (1.900), Llorío (2.512) y Entralgo (250 metros), además de en la escuela de 0 a 3 (185), el CRA de El Condao (4.898), el colegio Maximiliano Arboleya de Barredos (2.295) y el colegio Elena Sánchez Tamargo de Pola de Laviana (2.220).

El entorno del parque de Barredos, desbrozado. / LNE

Concretamente realizarán siegas en el parque de perros, la pradera de las vagonetas, el paseo del pumptrack, la zona de autocaravanas, el entorno del tren, las piscinas, el puente La Chalana, la zona de La Coaña, el camino entre la zona de autocaravanas y el colegio de Barredos, la pista de atletismo, el "prau" Nardón, el área recreativa de campa Felguera, la del Barrilló, el entorno del centro ictiogénico y el área recreativa de La Llera. Habrá también una programación de desbroces manuales en quince puntos (entre ellos, los cementerios) y un plan de desbroces mecánicos en otros seis espacios, todos ellos rutas y sendas muy utilizadas.

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Finalmente, las podas alcanzarán a 668 árboles de las zonas verdes dependientes del Ayuntamiento: 384 en la Pola, 145 en Barredos, 17 en Villoria, 15 en Entralgo, 11 en Tiraña, 7 en El Condao, 14 en La Llera Lorío, 8 en Llorío, 1 en Puente d'Arcu, y 22 en cada uno de los siguientes tres colegios: Barredos, Pola de Laviana y El Condao.