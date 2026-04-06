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Exposición pictórica con obras de María F. Coto y Ana Blanco en el Cidan de Laviana

La muestra se inaugura este martes día 7 a las 18.00 horas, y podrá verse hasta el 30 de abril

María F. Coto y Ana Blanco, en la exposición.

María F. Coto y Ana Blanco, en la exposición. / Cedida a LNE

L. Díaz

Pola de Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana. Este martes 7 de abril, a las 18.00 horas, se inaugura la muestra "María y Ana", con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición podrá visitarse hasta el 30 de abril.

Ana Blanco y Maria F. Coto son pintoras autodidactas. En el Cidan presentarán obras elaboradas con técnicas como el óleo, el pastel y el acrílico. Tras la inauguración, el horario de visita de la muestra será de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los jueves, también por las tardes de 16.00 a 20.00 horas.

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