Abierto el plazo para participar en Laviana Ecuestre, la gran feria del caballo del concejo

Los amantes de mundo del caballo ya se preparan en Laviana para una nueva edición de la feria Laviana Ecuestre, que en esta ocasión se celebrará entre los días 1 y 3 de mayo, en el recinto ferial de la Pola. El plazo de inscripción en el certamen ya está abierto, hasta el 15 de abril.

El programa de Laviana Ecuestre, además, ya está perfilado. El viernes 1 de mayo, desde las 10.00 horas, se celebrará el concurso de raza de tiro burguete, mientras que a las 16.00 horas tendrá lugar el de raza de tiro bretón.

Para el sábado 2 de mayo, a las 10.00 horas, queda el certamen de raza cruzada. El resto de la jornada estará dedicada al ocio y a la difusión de las actividades ecuestres. Así, a las 16.00 horas habrá monta de caballos para niños, y a las 18.00, un partido de Horse Ball (mezcla de baloncesto, polo y rugby, a caballo). Finalmente, a las 20.00 se celebrará el espectáculo de Miron Bococi, "artista ecuestre internacional", que llegará a Laviana con "un espectáculo único, que ha recorrido escenarios internacionales".

El domingo 3 de mayo será la tercera y última jornada, con el concurso de pura raza española, desde las 10.00 horas. Durante toda la feria habrá servicio de barra y comidas, así como diversos stands con expositores. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Laviana y el colectivo Laviana Ecuestre.