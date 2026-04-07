El grupo de teatro "Les Filanderes" representa "Les olímpiques" este viernes en la Casa de Cultura de Pola de Laviana
La obra, una comedia de José Ramón Oliva, comenzará a las 19.30 horas, las entradas están ya a la venta en el Cidan
L. Díaz
El grupo de teatro del colectivo sociocultural "Les Filanderes" presenta este viernes 10 de abril, en la Casa de Cultura de Pola de Laviana, su nuevo espectáculo, titulado "Les olímpiques". La representación comenzará a las 19.30 horas.
Se trata de una comedia escrita por José Ramón Oliva, en el que un grupo de mujeres mayores de Langreo acaban compitiendo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles como delegación independiente, "suena a locura, pero es el plan maestro de las protagonistas de la historia", subrayan desde el grupo de teatro.
Las entradas se encuentran a la venta en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), y en caso de no agotarse, también se venderán en la Casa de Cultura, el mismo día de la obra, una hora antes de su comienzo.
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