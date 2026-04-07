Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

El grupo de teatro "Les Filanderes" representa "Les olímpiques" este viernes en la Casa de Cultura de Pola de Laviana

La obra, una comedia de José Ramón Oliva, comenzará a las 19.30 horas, las entradas están ya a la venta en el Cidan

Grupo de teatro &quot;Les Filanderes&quot;, en una imagen de archivo.

Grupo de teatro "Les Filanderes", en una imagen de archivo. / LNE

L. Díaz

Pola de Laviana

El grupo de teatro del colectivo sociocultural "Les Filanderes" presenta este viernes 10 de abril, en la Casa de Cultura de Pola de Laviana, su nuevo espectáculo, titulado "Les olímpiques". La representación comenzará a las 19.30 horas.

Se trata de una comedia escrita por José Ramón Oliva, en el que un grupo de mujeres mayores de Langreo acaban compitiendo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles como delegación independiente, "suena a locura, pero es el plan maestro de las protagonistas de la historia", subrayan desde el grupo de teatro.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Laviana

Las entradas se encuentran a la venta en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), y en caso de no agotarse, también se venderán en la Casa de Cultura, el mismo día de la obra, una hora antes de su comienzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  2. Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
  3. Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
  4. Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
  6. Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
  7. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
  8. El mecánico de Vegadeo David Álvarez, con 39 años y dos décadas de experiencia, aspira a convertirse en el mejor de España

El grupo de teatro "Les Filanderes" representa "Les olímpiques" este viernes en la Casa de Cultura de Pola de Laviana

El grupo de teatro "Les Filanderes" representa "Les olímpiques" este viernes en la Casa de Cultura de Pola de Laviana

Exposición pictórica con obras de María F. Coto y Ana Blanco en el Cidan de Laviana

Exposición pictórica con obras de María F. Coto y Ana Blanco en el Cidan de Laviana

Comienzan las labores del plan de desbroces y mantenimiento de las zonas verdes del concejo de Laviana

Comienzan las labores del plan de desbroces y mantenimiento de las zonas verdes del concejo de Laviana

La huelga de conductores de autobús en las Cuencas entra en sus jornadas críticas con el fin de la Semana Santa

La huelga de conductores de autobús en las Cuencas entra en sus jornadas críticas con el fin de la Semana Santa

Albino Suárez, el prolífico autor de Laviana, presentará dos nuevos libros el 13 de abril en la Pola

Albino Suárez, el prolífico autor de Laviana, presentará dos nuevos libros el 13 de abril en la Pola

Las leyendas del ciclismo de Laviana protagonizan un mural en el nuevo centro de recepción turístico-deportivo de La Chalana

Las leyendas del ciclismo de Laviana protagonizan un mural en el nuevo centro de recepción turístico-deportivo de La Chalana

Las procesiones ganan adeptos en Laviana: así fue el paso de la Soledad este Sábado Santo

Las procesiones ganan adeptos en Laviana: así fue el paso de la Soledad este Sábado Santo

Olegario González presenta su libro "Si los montes hablaran" en la Casa de Cultura de Laviana el 9 de abril

Olegario González presenta su libro "Si los montes hablaran" en la Casa de Cultura de Laviana el 9 de abril
Tracking Pixel Contents