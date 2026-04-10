La pista deportiva de la Avenida repara sus grietas: Laviana pone en marcha la rehabilitación de una cancha muy utilizada
Los trabajos suponen un coste de 48.000 euros
El Ayuntamiento de Laviana ha iniciado, con un presupuesto de algo más de 48.000 euros, los trabajos de rehabilitación en la pista deportiva Joaquín Blume, la cancha ubicada en la Avenida. Son muy utilizadas por niños y adultos para la práctica del fútbol-sala.
En el recinto se disputan desde hace más de 30 años, las populares "tertulias". Equipos de aficionados al futbito que, de forma no profesional, juegan este torneo. El actual estado de la pista sufría mucho deterioro por lo que requería que la renovación de las capas de resinas por completo, ya que en algunas zonas "presenta hundimientos y grietas que impiden el normal desarrollo del juego y no han respondido bien a las anteriores reparaciones", señaló el gobierno local cuando presentó la actuación.
Capas
Los trabajos han comenzado con la retirada de los elementos de juego, porterías y vallas para, posteriormente, cortar y fresar la parte asfáltica. Esta vez, se optará por dar una primera capa para sanear el suelo y una última de pavimento deportivo continuo de mortero sintético que está compuesto por dos capas de mortero acrílico de color. "Se acabaría con una capa de pintura acrílica de color para el sellado total de la zona de juego", expusieron los responsables municipales. Los trabajos se completarán con el pintado de las líneas.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
- El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa