Más plazas de estacionamiento (gratuitas) para Laviana: comienza el asfaltado del nuevo aparcamiento de la calle Alfonso Camín, con capacidad para 110 vehículos

El Ayuntamiento de Laviana ha iniciado los trabajos de asfaltado de la nueva zona de aparcamientos en la calle Alfonso Camín, en Pola de Laviana, una actuación que permitirá habilitar un espacio de 3.000 metros cuadrados con capacidad para unos 110 vehículos y que viene a reforzar la red de estacionamientos gratuitos en la localidad. Las obras suponen la segunda fase del proyecto, después de los trabajos previos de acondicionamiento del terreno realizados en los últimos meses.

La nueva área de estacionamiento se sitúa en una parcela anexa al gran aparcamiento ejecutado dentro del plan urbano Arcadia 2030, inaugurado hace cuatro años, y que supuso un importante avance en la movilidad de la capital lavianesa. Con esta actuación, el gobierno local busca completar la zona de estacionamientos gratuitos y dar respuesta a la creciente demanda de plazas en el entorno urbano.

Responsables municipales destacan que la intervención permitirá “completar la zona más amplia de aparcamientos gratuitos ejecutada en estos años” y mejorar la conexión con la barriada de Fontoria Nueva y el paseo fluvial, facilitando tanto el acceso de los vecinos como la movilidad interna de la Pola. El nuevo aparcamiento, subrayan, responde a una estrategia de aprovechamiento de terrenos sin uso urbanístico para destinarlos a servicios que mejoren la calidad de vida en el concejo.

Los preparativos

El proyecto fue anunciado el pasado mes de diciembre, cuando el Ayuntamiento informó del inicio de los trabajos de excavación, retirada de vegetación y nivelado de la parcela. Aquella primera fase permitió preparar el terreno mediante la extensión de una capa de zahorra, paso previo al asfaltado que ahora se está ejecutando y que permitirá poner en servicio el aparcamiento en las próximas semanas.

Desde el Consistorio recuerdan que la actuación forma parte de una política más amplia de mejora de la movilidad urbana y de recuperación de solares y terrenos baldíos para su uso público. En este sentido, el Ayuntamiento ya se encuentra realizando gestiones administrativas para habilitar nuevas parcelas en otras zonas de Pola de Laviana que puedan destinarse también a estacionamientos gratuitos.

“Se trata de dar una salida a terrenos sin uso que puedan repercutir en la mejora de la trama urbana y de la movilidad”, señalan desde el gobierno local, que considera prioritario seguir ampliando la oferta de aparcamiento para facilitar el día a día de vecinos, comerciantes y visitantes.

Mejoras urbanísticas

La actuación se enmarca además en el conjunto de mejoras urbanísticas impulsadas en los últimos años en el municipio, entre las que destacan la nueva glorieta de acceso a la Pola, la puesta en marcha del servicio de autobús gratuito a los pueblos, la construcción de viviendas de alquiler asequible para jóvenes o las recientes obras de reasfaltado en varias calles del casco urbano.

Con el asfaltado del aparcamiento de Alfonso Camín, el Ayuntamiento de Laviana da un nuevo paso en su estrategia de ordenación urbana, apostando "por infraestructuras útiles que mejoren la movilidad, faciliten el estacionamiento y contribuyan a hacer de Pola de Laviana una localidad más accesible y funcional".