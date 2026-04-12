El autor lavianés Albino Suárez ya se acerca al centenar de libros publicados: "Me encanta escribir y ayuda a divulgar la cultura tradicional"

El prolífico escritor lavianés Albino Suárez puede presumir de ser ya casi centenario en velas y en libros. Minero, poeta y divulgador de la memoria histórica del Alto Nalón, Suárez, nacido un 13 de abril de 1933 en Tiraña, cumple este lunes 93 años y lo celebrará regalándose la presentación de dos nuevos libros -"Autores (de Laviana)" y "El camión de Portina"– que hacen el número 97 y 98 de su extensa trayectoria literaria.

Ambos volúmenes se presentarán en un acto, a las 19.00 horas, en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana. En la presentación, Suárez estará acompañado por Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de Asturias; Inés García; el músico Tante Blanco; y el concejal de Cultura, Diego Barbón.

"Es un buen regalo de cumpleaños" explica con humor sobre la presentación Albino Suárez, que añade que "a eso se suma mi condición de republicano, con lo que también es buena fecha para conmemorar la proclamación de la República con un día de antelación".

Nuevos libros

"Autores (de Laviana)" es un trabajo de investigación y recopilación sobre escritores del concejo, que sigue un orden cronológico, "desde Palacio Valdés a los actuales, que yo no conocía tanto. Hay muchos chavales jóvenes entre ellos, especialmente mujeres", expone Suárez, que ya asume que tendrá que hacer una versión "corregida y ampliada" con los nuevos autores que vayan surgiendo. "En el libro salen clérigos que fueron grandes escritores, como el filósofo Fray Ceferino González o grandes poetas como los hermanos Martínez". Señala el autor que en Laviana siempre hubo inquietudes literarias y afición por escribir. "No sé de dónde sale, pero es así".

"El camión de Portina", por su parte, vuelve a recuperar temas e historias del municipio. "Rememoro el pasado, con un abanico muy amplio de temas. Recupero, por ejemplo, curiosidades como algunas canciones de curas o hablo del abandono de la cultura de la castaña". Y añade: "Yo siempre pensé de chaval que la castaña la habían traído los romanos, pero ya existía aquí desde siempre. Sostuvo hambrunas muy importantes en Europa y en Asturias quitó muchísima fame. Y ahora resulta que cuando se hace un amagüestu, les castañes que se usan no son de Asturias, vienen de El Bierzo, de Portugal o de Rumanía. Hay zonas de castaños que están totalmente abandonadas".

Albino Suárez asegura que escribe porque le "encanta" y que habla mucho del alto Nalón porque "para escribir me baso en lo que conozco, no voy a escribir de los trópicos". E intenta que sirva "para ayudar a que, a través los libros, la cultura tradicional subsista de alguna manera, divulgándola". Asegura que espera llegar a los cien libros porque "tengo otra media docena de libros en los que estoy trabajando". No será este año: "Hay que descansar".