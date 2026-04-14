El valle del Nalón une fuerzas con Álava para la recuperación de Camino de las Asturias, una ruta jacobea olvidada que busca "reconocimiento"

El valle del Nalón y Álava harán frente común para luchar por la recuperación del llamado "Camino de las Asturias", una ruta diseñada entre los siglos IX y XI entre Pamplona y Oviedo para dar cobijo a los peregrinos en una convulsa época por los continuos enfrentamientos contre musulmanes y cristianos. Se bautizó como "Camino de las Asturias" y, poco a poco, fue cayendo en el olvido. El objetivo ahora es fomentar su difusión y, a finales de este mes, habrá unas jornadas en Laviana en las que participarán cincuenta peregrinos alaveses.

Recientemente, se presentó en Pola de Laviana la Asociación de Amigos del Camino de las Asturias, un colectivo con una "vocación territorial que englobe todo el Valle del Nalón, desde Tarna, y que llegue a Oviedo, y que tiene entre sus fines la recuperación de una ruta jacobea primigenia, que tuvo su utilidad durante los siglos IX y X, recién descubierto el sepulcro del apóstol Santiago, y que discurría desde Álava hasta Oviedo por el Puerto de Tarna, para continuar a Santiago a través del Camino Primitivo, siempre al abrigo de la Cordillera Cantábrica, protegiendo a los peregrinos de las incursiones normandas desde el Cantábrico y de los ataques musulmanes por el sur", expusieron sus promotores.

"Paso muy importante"

Fernando María Rodríguez Pandiella, presidente de la Sociedad Cultural y Gastronómica La Pegarata, uno de los colectivos que respalda a la asociación, indicó que "llevamos más de veinte años trabajando en este tema junto con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Álava, primeros promotores del reconocimiento de esta Ruta Jacobea. Y con la presentación de la Asociación de Amigos del Camino de las Asturias se ha dado un paso muy importante". Y añadió: "A partir de ahora y con la ayuda de los socios que se han adherido, con los colaboradores del ámbito histórico y cultural que han participado en este proyecto, la labor de investigación histórica como la del grupo Los Bribones y los propios Ayuntamientos del Valle del Nalón, se comenzará el trabajo de reconocimiento, señalización y difusión del Camino de las Asturias".

Asistentes a la presentación de la asociación. / LNE

Por su parte Rosa Álvarez Campal, presidenta de la Asociación de Amigos del Camino de las Asturias, apuntó que "iniciamos un camino nuevo a través del reconocimiento de una zona, la del Alto Nalón, que tuvo una vital importancia para la construcción de este territorio en una época oscura de la historia y muy poco estudiada. Tenemos muchas noticias posteriores al siglo XII y vestigios importantes pero muy pocos anteriores a esta época".

Coincidiendo con estos primeros pasos de la Asociación, a finales de abril estarán en el valle del Nalón cincuenta peregrinos alaveses que, aprovechando la festividad de San Prudencio, patrón del territorio histórico de Álava, recorrerán las últimas etapas del Camino de las Asturias. Y se organizarán, por parte de la Sociedad Cultural y Gastronómica La Pegarata y la Asociación de Amigos del Camino de las Asturias, con la colaboración del Ayuntamiento de Laviana, las I Jornadas sobre las nuevas perspectivas del Camino de las Asturias.

Será "un encuentro-coloquio que se va a celebrar el próximo día 25 de abril a las 18.00 horas en el CIDAN de Pola de Laviana, y al que están invitados, la consejera de Cultura del Principado de Asturias y los alcaldes del Valle del Nalón, y que contará con la presencia de distintas autoridades de Agrupaciones y Federaciones del Camino de Santiago del Norte de España (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco). Un encuentro de vital importancia para el futuro de esta ruta jacobea", señalaron los promotores.