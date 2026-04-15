Laviana firma un convenio de colaboración para apoyar al Real Titánico: esta es la cantidad que recibe el club de fútbol
La subvención se destina a sufragar los gastos corrientes y de personal del equipo
El Ayuntamiento de Laviana y la directiva del Real Titánico han firmado un convenio de colaboración, que se estableció el año pasado, y que garantiza una subvención nominativa anual de 18.000 euros para sufragar los gastos corrientes y de personal del equipo.
"La modificación en el presupuesto municipal que se acordó en el 2025, garantiza al club lavianés, la disponibilidad de una subvención nominativa que ayude a hacer frente a gastos generales", indicó el gobierno local.
Aportación
Las mismas fuentes señalaron que "hasta el año 2025, el presupuesto municipal solo contemplaba una partida destinada al equipo de fútbol de 2.000 euros. De esta manera, mejora sustancialmente los ingresos fijos anuales del club y de forma independiente a otras ayudas y proyectos que el propio Ayuntamiento realice en las instalaciones municipales cedidas al Titánico".
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