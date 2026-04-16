Quejas vecinales el Laviana por las molestias que ocasiona la parada cabecera del autobús urbano: "Hay contaminación acústica y ambiental"
Los afectados reclaman al Ayuntamiento que intervenga
Vecinos de Pola de Laviana han expresado su malestar por la "contaminación acústica y ambiental" que sufren como consecuencia de la parada de autobús que hay bajo sus casas. La queja se dirige al Ayuntamiento "porque les venimos informando desde hace años y no hacen caso".
Los afectados son vecinos de la calle Puerto de Somiedo, de Pola de Laviana, donde está la parada cabecera de la línea de autobús urbano del Valle. "Hemos hablado con el alcalde y con la concejala y no toman medidas. El Ayuntamiento mira para otro lado".
Los vecinos denuncian que los autobuses, antes de iniciar el recorrido, "están varios minutos con el motor encendido, con la contaminación acústica y ambiental que eso supone. Están desde las 6.30 de la mañana y hasta la noche", explican.
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